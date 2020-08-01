Kurban bayram mesajları resimli 2020: Yazılı, yeni, basit, anlamlı, sözlü resimli bayram mesajlarından en güzel derlemeler (Bayramınız mübarek olsun)
Bayram mesajları 2020 Kurban Bayramı'nın ilk gününde sabah saatleri itibariyle SMS, anlık iletişim programları ve sosyal medya üzerinden paylaşılmaya başlandı. 2020 Kurban Bayramı mesajları gönderisi için ikinci günü bekleyen vatandaşlar, resimli bayram mesajları için seçenek değerlendirmelerini internet üzerinden gerçekleştirmeye başladı. Whatsapp, Facebook, Instagram platformalarından güzel sözlü bayram mesajları yine en çok ilgi gören mesajlar arasında. Özellikle Twitter'dan paylaşılan 'bayramınız mübarek olsun' etiketiyle paylaşılan bayram mesajları ilgi görüyor. İşte, 2020 Kurban Bayramı mesajları kapsamında vakit kaybetmeden gönderebileceğiniz hem sözlü hem yazılı hem de birbirinden güzel, resimli bayram mesajları derlemesi seçenekleri..
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Kurban Bayramı özelinde sosyal medya ve SMS'lerin vazgeçilmezi olan bayram mesajları, günün araştırılan konusu olmaya devam ediyor. Kurban Bayramı ilk günü itibariyle gönderilerde yer almaya başlayan bayram mesajları, kesim işlemlerinin tamamlandığı ikinci gün daha çok rağbet görüyor. İşte, 2020 Kurban Bayramı dolayısıyla gönderilerde tercih edilen bayram mesajları hakkında detaylı bilgiler
BAYRAM MESAJLARI VE SÖZLERİ 2020
Evinize gül kokusu essin kalplerinize Allah iyilik versin. Bu bayramda da ellerimiz her zamanki gibi mutlulukla birleşsin. Kurban bayramınızı Kutlarım
Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.
İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun, günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun, Kurban Bayramınız mübarek olsun…
Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun! Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.
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Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar!
Sevinç ve huzur dolu bir umutla geldi Kurban Bayramı. Bu güzel ayın mübarek bayramı bizlere mutluluk, huzur, güzellikler nasip etsin. Bütün müslümanlara Hayırlı Kurban Bayramı diliyorum.
Güzel düşünceler nefeslere dolarsa güzel dualar olur, Dua ise Yüce Allah'a gider nur Olur, gökyüzünde buluşan dualarımızın nurlanması ümidiyle Kurban Bayramınızı Kutlarım..
Bayram, dost, akraba ve büyüklerimizin ziyaret edildiği, hastaların, kimsesizlerin, yetimlerin ve muhtaçlara yardım elinin uzatıldığı günlerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.
Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramın mübarek olsun!
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- Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesi dileğimle.
Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara
Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize...
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Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Bayramlar…
Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla “Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab’ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah’a mahsustur.” (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.
Ettiğiniz her dua derdinize deva, sağlığınıza şifa, gözünüze nur, gönlünüze huzur, Ailenize ve sevdiklerinize huzur getirsin. Hayırlı Bayramlar…
Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.Her yerde olmak gibi bir duan varsa gönüllere gir. Çünkü sevenler sevdiklerini gönüllerde taşır. Hayırlı Bayramlar.
Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Bayramlar.
Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah’dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın.” (Ebû Dâvûd, Cihâd 70)
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Bunlar, ALLAH'a ve Ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten menederler ve hayr'larda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir. (Al-i İmran Suresi 3/114) #HayırlıBayramlar
Hiç kimse kendisi için gizlenen müjde ve mutluluğu bilemez(Secde S. 17.Ayet) Rabbimin müjdeleri nasip olsun hepimize. Hayırlı Bayramlar.
Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.
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Huzur, barış, sevgi ve kardeşlik atmosferinin pekiştiği Kurban Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramı’nız kutlu olsun.
Tüm inananlar birbirlerine daha çok yakınlaşsın, dargınlıklar ortadan kalksın, kardeşlik ve dostluk duyguları daha da kuvvetlensin. Tüm insanlar neşe ve mutluluk denizinde yüzsün. İyi Bayramlar!
Bugün yüzün öpülmekten solsun, miden şekerle dolsun, cüzdanını mahalle bücürleri soysun. Bayramın kutlu olsun.
Kalp kırmayı, gönül yıkmayı umursamıyor ve sonra kalkıp imandan bahsediyor insanlar. iman, ayet ve hadisleri nefsimize göre tefsir etmek değil, imanlı olmak kalp kırmamaktır. Hayırlı Bayramlar...
"Her bayram aynı heyecanla beklenir, aynı sevinçle yaşanır. Ailemizden, sevdiklerimizden uzak geçirdiğimiz bayramlar da var elbet. Ne kadar uzak olsak da kalbimiz hep onlarla."
"Gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır, Dostluğu, sevgiyi, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz nica bayramımız mübarek olsun. "
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Kurumuş kütüğe bile nice çiçekler bahşeden Yüce Rabbim! Kuruyan yüreklerimizi de Rahmet yağmurlarınla yeşert. Hayırlı Bayramlar
“Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.” Hayırlı Bayramlar| İnşirâh Sûresi, 5. Ayet
Ümmetin, milletin bayramı hayırlara vesile olsun. Allah, namaz ve dualarımızı yüce katında makbul kılsın. Hasta kullarına şifa buyursun. Zordaki kullarını selâmete ulaştırsın. Bizi görünür, görünmez her sıkıntıdan kurtarsın ve korusun. Hayırlı Bayramlar
Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun! Kurban bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.
Bu değerli Kurban Bayramı.nda, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.