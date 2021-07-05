Bayram ikramiyeleri (Kurban Bayramı ikramiyesi) ne zaman ayın kaçında yatacak? Cumhurbaşkanından ikramiye tarihi için açıklama

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK? Kurban Bayramı arife günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz'da idrak edilecek.



Kurban Bayramı 20 Temmuz’da başladığı için bayram ikramiyesinin de bu tarihten önce yatırılması bekleniyor. Bu döneme ilişkin ikramiyelerin de 12-20 Temmuz arasında ödenebileceği ifade ediliyor. Ödemeler yine 1.100 lira olacak. Hatırlanacağı üzere Ramazan Bayramı’nda 1.000 liralık ikramiye 1.100 liraya çıkarılmıştı.



Böylece SSK ve Bağkur emeklileri de 17 Temmuz itibarıyla hem zamlı maaşlarını hem de zamlı ikramiyelerini almış olacak. Memur emeklisi maaşını 1-5 Temmuz’da çektiği için zam farkının ay içinde ödenmesi bekleniyor. Ancak bayram dolayısıyla bu farkın da öne çekilme ihtimali var.