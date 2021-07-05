Bayram ikramiyeleri (Kurban Bayramı ikramiyesi) ne zaman ayın kaçında yatacak? Cumhurbaşkanından ikramiye tarihi için açıklama
Bayram ikramiyeleri (Kurban Bayramı ikramiyesi) için beklenen açıklama kabine toplantısı ardından geldi. "Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum." diyerek aldıkları kararı kamuoyuyla paylaştı. Emekliler hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda maaşlarına ek olarak ikramiye alıyor. Peki, bayram ikramiyeleri (Kurban Bayramı ikramiyesi) ne zaman ayın kaçında yatacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının bugün açıklanması ile memur ve memur emeklileri için zam oranı yüzde 5.45, SSK ve Bağ-Kurlular yüzde 8.45 oranında zam alacak. Bu döneme ilişkin ikramiyelerin de 12-20 Temmuz arasında ödenebileceği ön görülüyor. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Buradan emeklilerimize de müjde vermek istiyorum. Temmuz ayı emekli aylıklarıyla bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. " dedi.
2
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Corona virüsüne karşı aşılama seferberliğini tam gaz sürdüren Türkiye, 1 Temmuz'da normalleşme sürecine geçerken, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de bu kritik dönemeç sonrası ilk toplantısını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan emekli ikramiyeleri ile ilgili şunları söyledi;
Buradan emeklilerimize de müjde vermek istiyorum. Temmuz ayı emekli aylıklarıyla bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Ocak-temmuz dönemi TÜFE oranını dikkate alarak yüzde 8,45 oranında artış yapıyoruz. Böylece 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz.
3
BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Kurban Bayramı arife günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz'da idrak edilecek.
Kurban Bayramı 20 Temmuz’da başladığı için bayram ikramiyesinin de bu tarihten önce yatırılması bekleniyor. Bu döneme ilişkin ikramiyelerin de 12-20 Temmuz arasında ödenebileceği ifade ediliyor. Ödemeler yine 1.100 lira olacak. Hatırlanacağı üzere Ramazan Bayramı’nda 1.000 liralık ikramiye 1.100 liraya çıkarılmıştı.
Böylece SSK ve Bağkur emeklileri de 17 Temmuz itibarıyla hem zamlı maaşlarını hem de zamlı ikramiyelerini almış olacak. Memur emeklisi maaşını 1-5 Temmuz’da çektiği için zam farkının ay içinde ödenmesi bekleniyor. Ancak bayram dolayısıyla bu farkın da öne çekilme ihtimali var.
4
KİMLER İKRAMİYE ALABİLİYOR?
Ramazan ve Kurban olmak üzere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyelerinden SGK'dan emekli aylığı alanların yanı sıra, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri almakta olan kişiler, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör mağduru sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de ikramiye almaya hak kazanıyor. İkramiyeden ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) alanlar da faydalanabiliyor.
5
MEMUR VE EMEKLİLERİN ZAM ORANI NE KADAR OLDU?
Memur ve emeklilerin merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte Temmuz ayında maaşlara yansıyacak zam da ortaya çıkmış oldu.
6
MEMUR VE EMEKLİLERİN ZAM ORANI NE KADAR OLDU?
Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 881 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 276 liraya yükseldi.
Temmuzdan geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü. 2021 yılı ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 8,45 gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 5,45 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuzdan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 8,45 artış yapıldı.
7
Söz konusu dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında da aynı oranda artış sağlandı. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liradan 4 bin 881 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liradan 3 bin 276 liraya yükseldi. Kamuda görevli genel müdürün maaşı 16 bin 110 lira, üniversite mezunu memur için 5 bin 243 lira, öğretmen için 6 bin 553 lira, polis memuru için 7 bin 431 lira, uzman doktor için 10 bin 93 lira oldu.