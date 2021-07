Kurban bağışları nerelere, nasıl yapılabilir? İşte Kızılay, LÖSEV, Diyanet Vakfı ve Mehmetçik Vakfı kurban bağışı hakkında bilgiler

LÖSEV KURBAN BAĞIŞI LÖSEV kurban bağış sürecine ilişkin detayları resmi adresinden paylaştı. https://www.losev.org.tr/bagis/kurban.html adresinden yapılan bilgilendirmede;“LÖSEV olarak 14 yıldır sizin için et kombinalarına gidiyor, vekâleten kurban kesimi yaptırıyor, etini lösemili ve kanserli çocuklarımıza, ailelerine ve yetişkin kanser hastalarına dağıtıyoruz. Sözel ya da yazılı verebileceğiniz vekâlet, kurban ibadeti için yeterlidir. Kesimler kurbanlık vasfına haiz küçükbaş veya büyükbaş olarak en modern kesimhanelerde, dini esaslara uygun şekilde Kurban Bayramı’nın ilk üç gününde yerine getirilirken kurbanın eti, derisi ve tüm organları da değerlendirilmektedir.Kesilen kurban etlerinin bir kısmını dinlendirerek bayramdan hemen sonra, diğer kısmını ise kesen kurumlara emanet ederek 12 ay boyunca vakumlanmış ambalajlarda taze et ve et ürünleri şeklinde lösemili ve kanserli çocuklarımızla beraber ailelerine ve ihtiyacı olan yetişkin kanser hastalarına dağıtıyoruz.Yukarıdaki formu doldurarak kredi kartı ile İnternet sitemizden,Ofislerimize gelerek,0312 447 06 60 telefon numaramızdan,Türkiye’deki tüm banka şubelerinde LÖSEV Bağış Ekranlarından Detaylı Bilgi,Yurt Dışından Banka Yolu ile Bağış Detaylı Bilgi,Tüm PTT şubelerinin LÖSEV Bağış EkranlarındanBağışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.Bağışınıza dair sizinle bağışı aldıktan ve eğer bağışınız vekâleten kurban kesimi ise kesimi gerçekleştirdikten sonra en az iki kere iletişime geçiyoruz. Bu sebeple bağış yaparken posta adreslerinizi ve telefon numaralarınızı bilgilerinizi doldurmanızı ya da güncellemenizi mutlaka rica ediyoruz.LÖSEV'e Bakanlar Kurulu'nun 17.05.2000 gün, 2000/719 sayılı kararıyla vergi muafiyeti tanınmıştır. 04.11.2004 gün, 2004/8110 sayılı kararıyla izin almadan ve süresiz yardım toplamaya layık görülmüştür. Türkiye'deki bütün bankaların şubelerinden ve tüm PTT şubelerinden herhangi bir masraf ödemeden bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.” İfadelerine yer veriliyor.