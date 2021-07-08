Kurban bağışları nerelere, nasıl yapılabilir? İşte Kızılay, LÖSEV, Diyanet Vakfı ve Mehmetçik Vakfı kurban bağışı hakkında bilgiler
KURBAN Bayramı yaklaşırken kurban bağışı kabul eden kurumlar da gündeme geldi. Kurban kesmek yerine ihtiyaç sahiplerine kurban bağışında bulunmak isteyenler, bağışlarının doğru yere gitmesi için araştırmalar başladı. Peki, kurban bağışları nerelere, nasıl yapılabilir? İşte Kızılay, LÖSEV, Diyanet Vakfı ve Mehmetçik Vakfı kurban bağışı hakkında bilgiler
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Mutluluk paylaştıkça artar ve bayramlar paylaşımların artması için en güzel zamanlardır. Özellikle Kurban Bayramlarında yapılan vekâleten kurban bağışları, paylaşım ve dayanışmanın en güzel örneğidir. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, vekâleten kurban bağışı ve maddi bayram bağışı alan LÖSEV, Kızılay ve Mehmetçik Vakfı'nın bağış detaylarını derledik.
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LÖSEV KURBAN BAĞIŞI
LÖSEV kurban bağış sürecine ilişkin detayları resmi adresinden paylaştı. https://www.losev.org.tr/bagis/kurban.html adresinden yapılan bilgilendirmede;“LÖSEV olarak 14 yıldır sizin için et kombinalarına gidiyor, vekâleten kurban kesimi yaptırıyor, etini lösemili ve kanserli çocuklarımıza, ailelerine ve yetişkin kanser hastalarına dağıtıyoruz. Sözel ya da yazılı verebileceğiniz vekâlet, kurban ibadeti için yeterlidir. Kesimler kurbanlık vasfına haiz küçükbaş veya büyükbaş olarak en modern kesimhanelerde, dini esaslara uygun şekilde Kurban Bayramı’nın ilk üç gününde yerine getirilirken kurbanın eti, derisi ve tüm organları da değerlendirilmektedir.Kesilen kurban etlerinin bir kısmını dinlendirerek bayramdan hemen sonra, diğer kısmını ise kesen kurumlara emanet ederek 12 ay boyunca vakumlanmış ambalajlarda taze et ve et ürünleri şeklinde lösemili ve kanserli çocuklarımızla beraber ailelerine ve ihtiyacı olan yetişkin kanser hastalarına dağıtıyoruz.Yukarıdaki formu doldurarak kredi kartı ile İnternet sitemizden,Ofislerimize gelerek,0312 447 06 60 telefon numaramızdan,Türkiye’deki tüm banka şubelerinde LÖSEV Bağış Ekranlarından Detaylı Bilgi,Yurt Dışından Banka Yolu ile Bağış Detaylı Bilgi,Tüm PTT şubelerinin LÖSEV Bağış EkranlarındanBağışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.Bağışınıza dair sizinle bağışı aldıktan ve eğer bağışınız vekâleten kurban kesimi ise kesimi gerçekleştirdikten sonra en az iki kere iletişime geçiyoruz. Bu sebeple bağış yaparken posta adreslerinizi ve telefon numaralarınızı bilgilerinizi doldurmanızı ya da güncellemenizi mutlaka rica ediyoruz.LÖSEV'e Bakanlar Kurulu'nun 17.05.2000 gün, 2000/719 sayılı kararıyla vergi muafiyeti tanınmıştır. 04.11.2004 gün, 2004/8110 sayılı kararıyla izin almadan ve süresiz yardım toplamaya layık görülmüştür. Türkiye'deki bütün bankaların şubelerinden ve tüm PTT şubelerinden herhangi bir masraf ödemeden bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.” İfadelerine yer veriliyor.
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KIZILAY KURBAN BAĞIŞI
KIZILAY kurban bağış sürecine ilişkin detayları resmi adresinden paylaştı. https://www.kizilay.org.tr/Bagis/ adresinden yapılan bilgilendirmede;
"Türk Kızılay, düzenlemiş olduğu kurban kampanyası ile bu yıl da vereceğiniz vekâletle kurban bağışlarınızı milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşacak, sevinçler dualara karışacaktır.
Kurban vekâletlerinizi Türk Kızılay’a vererek, yurt içinde yardıma muhtaç kişilere yardım eli uzatabilir, yıl boyu binlerce sofrayı bereketlendirebilirsiniz.
Kurban kesim işlemlerimiz; Veteriner hekim gözetiminde, Vekâlet sahiplerinin isimleri okunarak, İslami kesim koşulları ve dini vecibeler gözetilerek, Hijyen kurallarına uygun modern kesimhanelerde yapılmaktadır.
Kurban hisse bedeli 1.050 ₺ olarak belirlenmiş olup, yurt içinde 52.500 hisse kurban kesimi yapılması hedeflenmektedir. Sizlerden aldığımız yurt içi kurban vekâletleri, hedef kesimler doğrultusunda yurt içinde kombinalara dağıtılacaktır.
Kurban kesim sonrasında yurt içinde;
ESK’nın Modern Tesislerinde kesilen büyükbaş kurbanlık etleri; kıyma ve kuşbaşı olarak konservelenerek, yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Kurban vekâletleriniz için peşin fiyatına 2+2 taksit (Anlaşmalı Bankalar: Garanti, İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank, Halkbank, Finansbank) imkânı sunulmaktadır.
Kurban Vekâleti Nasıl Verilir?
Kızılay’ın internet sayfası üzerinden, Mobil uygulamamız üzerinden, Yurt içinde 168 / Yurt dışında 0090 216 168 11 22 numaralarından Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından telefonla, Tüm bankalarda bulunan Kızılay bağış hesapları yoluyla, (Banka Hesap Numaraları)Tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 no’lu Kızılay Posta Çeki hesabı ile veÜlke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden, Kızılay Genel Merkez Ofisinden kurban vekâletinizi verebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.
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MEHMETÇİK VAKFI KURBAN BAĞIŞI
Mehmetçik Vakfı Kurban Bağışı ile ilgili detayları resmi adresinden şu ifadelerle paylaştı: 2021 Yılı Vekâleten Kurban Bağışı Faaliyetleri
1995'ten beri vekâleten kurban bağışlarınızı kabul edip kesim faaliyetlerini güveninize uygun şekilde gerçekleştiren Mehmetçik Vakfı, bu yıl da vekâleten kurban bağışlarınızı kabul etmektedir.
Mehmetçik Vakfı'nın vatandaşlarımızın kendi irade ve arzuları ile yaptıkları vekâleten kurban bağışlarını kabul ettiğini, başka herhangi kişi, kurum veya kuruluşa Mehmetçik Vakfı adına vekâleten kurban bağışı toplama yetkisi vermediğini kamuoyunun bilgisine saygıyla sunar, bağışlarınız için tüm şehit ve gazi Mehmetçik aileleri adına teşekkür ederiz.
Vekâleten kurban bağışı hizmetinin, temin edilen kurban sayısı ile sınırlı olması nedeniyle kurban bağışında bulunacak vatandaşlarımızın bağışlarını son günlere bırakmaması arzu edilmektedir. (Belirlenen hisse sayısının dolması halinde bağış kabulü sonlandırılacaktır) Temin edilen kurbanlık sayısının yeterli olması halinde bankalar aracılığı ile yurt içinden son bağış tarihi 19 Temmuz Pazartesi saat 12.30’dur. Yurt dışından döviz ile yapılacak bağışlar için son tarih 16 Temmuz Cuma saat 16.00’dır. Vakıf online bağış sisteminden ise 20 Temmuz Salı saat 18.00’e kadar bağış kabul edilebilecektir.
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TÜRKİYE DİYANET VAKFI KURBAN BAĞIŞI
Keseceği kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak, bu ibadetin dini hükümler doğrultusunda ve amacına uygun şekilde ifasını sağlamak için “Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde” vekâlet yoluyla kurban kesim organizasyonu düzenlenmektedir. Türkiye Diyanet Vakfı'na vekalet yoluyla verdiğiniz kurbanlarınız ortalama 1 ay içerisinde, Vacip Kurbanlarınız bayramın ilk 3 günü içerisinde kesilerek SMS/E-posta yoluyla bilgilendirme yapılmaktadır.