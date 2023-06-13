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KURBAN BAĞIŞ FİYATLARI 2023 || Diyanet kurban bağış fiyatı ne kadar, kaç TL? Kurban bağışı nasıl ve nereden yapılır?

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#Kurban Bağış Fiyatları 2023#Diyanet Kurban Bağış Fiyatı#Kurban Bağışı Nasıl Yapılır
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 16:54

Diyanet’in açıkladığı takvime göre bu yıl Kurban Bayramı 28 Haziran’da başlayacak. Kurban fiyatları, yem başta olmak üzere diğer giderlere göre belirleniyor. Kimileri bağış yoluyla ibadetlerini yerine getirmek isterken kimileri de Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahiplerine kendileri bizzat yardım etmek istiyor. Kurban bağışı yapmak isteyenler diyanet kurban bağışı fiyatları 2023 yılı tutarlarını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yurt içi ve yurt dışı vekaletle kurban kesme bedelini açıkladı. Diyanet kurban bağış fiyatı ne kadar, kaç TL? Kurban bağışı nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar...

1/4KURBAN BAĞIŞ FİYATLARI 2023 || Diyanet kurban bağış fiyatı ne kadar, kaç TL Kurban bağışı nasıl ve nereden yapılır

Haziran ayına girilmesi ile beraber Kurbanlık fiyatları merak edilen konu başlıklarından birisi oldu. Ekonomik olarak durumu elveren Müslümanlar, kurban kesme ibadetini yerine getirecek. Diyanet’e göre Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bu yılın vekaletle kurban kesme bedelini duyurdu. Diyanet kurban bağış fiyatı ne kadar, kaç TL? Kurban bağışı nasıl ve nereden yapılır? İşte, Kurban bağışı fiyatları 2023

2/4KURBAN BAĞIŞ FİYATI 2023 NE KADAR

KURBAN BAĞIŞ FİYATI 2023 NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim organizasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlediklerini belirtti.

Yurt içinden yapılan bağışlarda Türkiye kesim; 5950₺

Yurt içinden yapılan bağışlarda yurt dışı kesim; 2750₺

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-kurbanlik-fiyatlari-2023-yeni-bu-yil-buyukbas-kucukbas-koyun-dana-koc-tosun-kurbanlik-fiyatlari-ne-kadar-oldu-kilosu-kac-tl-42281242

3/4DİYANET KURBAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR

DİYANET KURBAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Online bağış için; bagis@tdv.org adresimize bağışçı ad-soyad, bağış kategorisi, bağış tarihi, bağış tutarı, mevcutsa bağış kodu, telefon numarası, iade ya da iptal için talep edilen miktar ile bağış yapılan kredi kartının ilk ve son dört hanesini içeren bir iade/iptal talep maili gönderilmesi gerekmektedir.

Yurt içi ve Yurt dışı vacip kurban bağışınızı Diyanet web sitesi üzerinden kredi kartı, bankamatik kartı ve maaş kartı ile online olarak yapabileceğiniz gibi; Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Albaraka Türk, Akbank, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankasındaki kurumsal tahsilat hesaplarımızdan ve bu bankaların internet şubelerinden, tüm PTT şubelerinden "Türkiye Diyanet Vakfı' na bağış yapmak istiyorum" diyerek, hesap numarası vermeden ve masrafsız olarak bağış yapabilirsiniz.

Ayrıca il ve ilçe müftülüklerine giderek makbuz karşılığında kurban vekâletinizi verebilirsiniz

4/4HAVALE / EFT YOLUYLA KURBAN BAĞIŞI YAPILIR MI

HAVALE / EFT YOLUYLA KURBAN BAĞIŞI YAPILIR MI?

EFT/Havale yoluyla kurban bağışı yapılamamaktadır.

Kurban yardımı bir bağıştan ziyade vacip bir ibadet olduğu için zorunlu olarak ihtiyaç duyduğumuz bilgilerde EFT/Havale ile yapılan bağışlarda eksiklik olması durumunda bağışlarda problemler yaşanmaktadır. Bu sebeple EFT-Havale yoluyla bağış almıyoruz.

Diğer bağışlarınızı EFT/Havale yoluyla yapabilirsiniz. Yaptığınız bağış işleminizin açıklama bölümüne bağış kategorisi (genel bağış, zekât vs.), adınız soyadınız ve cep telefonu numaranızı mutlaka yazdırınız. Belirtilen cep telefonuna bağışınıza dair bilgi mesajı gönderilecektir.

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