KURBAN BAĞIŞ FİYATLARI 2023 || Diyanet kurban bağış fiyatı ne kadar, kaç TL? Kurban bağışı nasıl ve nereden yapılır?

DİYANET KURBAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Online bağış için; bagis@tdv.org adresimize bağışçı ad-soyad, bağış kategorisi, bağış tarihi, bağış tutarı, mevcutsa bağış kodu, telefon numarası, iade ya da iptal için talep edilen miktar ile bağış yapılan kredi kartının ilk ve son dört hanesini içeren bir iade/iptal talep maili gönderilmesi gerekmektedir.

Yurt içi ve Yurt dışı vacip kurban bağışınızı Diyanet web sitesi üzerinden kredi kartı, bankamatik kartı ve maaş kartı ile online olarak yapabileceğiniz gibi; Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Albaraka Türk, Akbank, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankasındaki kurumsal tahsilat hesaplarımızdan ve bu bankaların internet şubelerinden, tüm PTT şubelerinden "Türkiye Diyanet Vakfı' na bağış yapmak istiyorum" diyerek, hesap numarası vermeden ve masrafsız olarak bağış yapabilirsiniz.

Ayrıca il ve ilçe müftülüklerine giderek makbuz karşılığında kurban vekâletinizi verebilirsiniz