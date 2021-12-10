Kuraklık desteği ne zaman yatacak, kimlere verilecek? Tarım ve Orman Bakanlığı kuraklık desteği ödeme tarihinde son dakika açıklama!

Karar, yem bitkisi amacıyla ekilenler hariç, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olarak kuru şartlarda ekilen arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, mercimek ve nohut ürünlerini kapsamaktadır. Destek Ödemeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerince ÇKS'ye göre oluşturulacak icmaller esas alınarak Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacaktır.



2021 üretim yılı Hububat Baklagil Fark Ödemesi destekleme uygulamalarına esas il/ilçe minimum ve maksimum verim değerleri belirlenirken il/ilçe tahkim komisyonları tarafından tespit edilerek karara bağlanan verim kaybı oranlarının il/ilçe minimum ve maksimum verim değerlerinden düşüleceğinden çiftçilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için il ve ilçe müdürlüklerinden konu ile ilgili detaylı bilgi alabileceklerdir.