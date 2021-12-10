Kuraklık desteği ne zaman yatacak, kimlere verilecek? Tarım ve Orman Bakanlığı kuraklık desteği ödeme tarihinde son dakika açıklama!
Kuraklık desteği ödemeleri ile ilgili son dakika açıklama geldi. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olarak kuru şartlarda ekilen arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, mercimek ve nohut ürünlerini kapsayan kuraklık destekleme ödemeleri için TBMM Genel Kurulu açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ödeme tarihini duyurdu. İl ve ilçe müdürlüklerince ÇKS'ye göre oluşturulacak icmaller esas alınarak, 2021 kuraklık desteği vatandaşların hesabına Ziraat Bankası aracılığıyla yatırılacak. Peki, kuraklık desteği ne zaman yatacak? İşte, ödeme tarihi ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
Kuraklık destekleme ödemelerinin ne zaman yatacağı ve kimlere verileceği gündemde yer alırken, peş peşe açıklamalar geldi. Kabine Toplantısı sonrası destekleme ödemesinin aralık ayının ikinci yarısında yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından, Bakan Bekir Pakdemirli'den net tarih duyurusu geldi. Pakdemirli TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada ödemelerin aralık ayının ikinci haftasında yapılacağını söyledi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. 2 saat 15 dakika süren toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi;
Kuraklık nedeniyle buğday, arpa, çavdar, yulaf, fritikale, nohut ve mercimek üreticilerimiz verim kaybına uğradı. 651 bin üreticimize toplamda 2.6 milyar lira kuraklık desteği ödemesini aralıkın 2. yarısında çiftçilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. Tarımı desteklemeyi, çiftçilerimiz tohumu toprakla buluşturması, ekmesi, biçmesi, üretmesi için ne gerekiyorsa yapmayı sürdüreceğiz.
Yeni hasat sezonunda destekleme politikalarımızı girdi fiyatlarında yükselişlleri dkkate alarak belirleyeceğiz. Önümüzdeki günlerde farklı kesimlere yönelik ilave destek programlarımızı paylaşmaya devam edeceğiz.
Kuraklık nedeniyle buğday, arpa, çavdar, yulaf, fritikale, nohut ve mercimek üreticilerimiz verim kaybına uğradı. 651 bin üreticimize toplamda 2.6 milyar lira kuraklık desteği ödemesini aralıkın 2. yarısında çiftçilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. Tarımı desteklemeyi, çiftçilerimiz tohumu toprakla buluşturması, ekmesi, biçmesi, üretmesi için ne gerekiyorsa yapmayı sürdüreceğiz.
Yeni hasat sezonunda destekleme politikalarımızı girdi fiyatlarında yükselişlleri dkkate alarak belirleyeceğiz. Önümüzdeki günlerde farklı kesimlere yönelik ilave destek programlarımızı paylaşmaya devam edeceğiz.
KURAKLIK DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANACAK?
Desteklemeden yararlanacak ürünlerdeki verim kaybı oranları; meteorolojik veriler, TARSİM kayıtları ve İl/İlçe Hasar tespit Komisyonları kayıtları dikkate alınarak İl/İlçe Tahkim Komisyonları tarafından belirlenecek.
2021 yılında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olarak kuru şartlarda hububat ve baklagil üretimi yapan ve iklimsel faktörlere bağlı olarak gerçekleşen yetersiz yağış nedeniyle Bakanlıkça belirlenen tarım havzalarında % 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere, bir defaya mahsus olmak üzere 30 TL ile 100 TL arasında dekar başına destekleme ödemesi yapılacaktır.
2021 yılında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olarak kuru şartlarda hububat ve baklagil üretimi yapan ve iklimsel faktörlere bağlı olarak gerçekleşen yetersiz yağış nedeniyle Bakanlıkça belirlenen tarım havzalarında % 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere, bir defaya mahsus olmak üzere 30 TL ile 100 TL arasında dekar başına destekleme ödemesi yapılacaktır.
Karar, yem bitkisi amacıyla ekilenler hariç, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olarak kuru şartlarda ekilen arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf, mercimek ve nohut ürünlerini kapsamaktadır. Destek Ödemeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerince ÇKS'ye göre oluşturulacak icmaller esas alınarak Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacaktır.
2021 üretim yılı Hububat Baklagil Fark Ödemesi destekleme uygulamalarına esas il/ilçe minimum ve maksimum verim değerleri belirlenirken il/ilçe tahkim komisyonları tarafından tespit edilerek karara bağlanan verim kaybı oranlarının il/ilçe minimum ve maksimum verim değerlerinden düşüleceğinden çiftçilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için il ve ilçe müdürlüklerinden konu ile ilgili detaylı bilgi alabileceklerdir.
2021 üretim yılı Hububat Baklagil Fark Ödemesi destekleme uygulamalarına esas il/ilçe minimum ve maksimum verim değerleri belirlenirken il/ilçe tahkim komisyonları tarafından tespit edilerek karara bağlanan verim kaybı oranlarının il/ilçe minimum ve maksimum verim değerlerinden düşüleceğinden çiftçilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için il ve ilçe müdürlüklerinden konu ile ilgili detaylı bilgi alabileceklerdir.