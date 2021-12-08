MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKuraklık desteği ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kuraklık destekleme ödemeleri ile ilgili açıklama
GeriEkonomi Kuraklık desteği ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kuraklık destekleme ödemeleri ile ilgili açıklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 08 Aralık 2021 - 19:33 | 

Kuraklık desteği ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kuraklık destekleme ödemeleri ile ilgili açıklama

Kuraklık desteği ödeme tarihleri ile ilgili son dakika açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Yetersiz yağış nedeniyle kuru şartlarda üretimi yapılan ürünleri de kapsayan kuraklık desteği ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 651 bin üreticiye toplamda 2.6 milyar lira kuraklık desteği ödemesinin hesaplara yatırılacağı tarihi duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerinde resmi olarak kaydı bulunan çiftçiler için verilecek olan kuraklık desteği, verim kaybına göre dekar başına 30 liradan 100 liraya kadar çıkabilecek. Peki, kuraklık desteği ne zaman yatacak? İşte, kuraklık desteği ödeme tarihi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Kuraklık desteği ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile belli oldu. Kuraklık Desteği kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destekleme ödemesi yapılacak. Destek ödemeleri hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ödemelerin aralık ayının 2. yarısında ödeneceğini bildirdi.
2KURALIK DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK

KURALIK DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. 2 saat 15 dakika süren toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Bir müjde de çiftçilerimize...

Kuraklık nedeniyle buğday, arpa, çavdar, yulaf, fritikale, nohut ve mercimek üreticilerimiz verim kaybına uğradfı.

651 bin üreticimize toplamda 2.6 milyar lira kuraklık desteği ödemesini aralıkın 2. yarısında çiftçilerimizin hesaplarına yatırıyoruz.
3
Tarımı desteklemeyi, çiftçilerimiz tohumu toprakla buluşturması, ekmesi, biçmesi, üretmesi için ne gerekiyorsa yapmayı sürdüreceğiz.

Yeni hasat sezonunda destekleme politikalarımızı girdi fiyatlarında yükselişlleri dkkate alarak belirleyeceğiz.

Önümüzdeki günlerde farklı kesimlere yönelik ilave destek programlarımızı paylaşmaya devam edeceğiz.
4KURAKLIK DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANACAK

KURAKLIK DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

Desteklemeden yararlanacak ürünlerdeki verim kaybı oranları; meteorolojik veriler, TARSİM kayıtları ve İl/İlçe Hasar tespit Komisyonları kayıtları dikkate alınarak İl/İlçe Tahkim Komisyonları tarafından belirlenecek.
5
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, destekten yararlanacakların, Çiftçi Kayıt Sistemi içinde bulunmaları ve arpa, buğday, nohut, mercimek, yulaf ve çavdar ürünlerini ekmiş olmaları gerekiyor.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi