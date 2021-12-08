Kuraklık desteği ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kuraklık destekleme ödemeleri ile ilgili açıklama

KURALIK DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. 2 saat 15 dakika süren toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi;



Bir müjde de çiftçilerimize...



Kuraklık nedeniyle buğday, arpa, çavdar, yulaf, fritikale, nohut ve mercimek üreticilerimiz verim kaybına uğradfı.



651 bin üreticimize toplamda 2.6 milyar lira kuraklık desteği ödemesini aralıkın 2. yarısında çiftçilerimizin hesaplarına yatırıyoruz.