Kuraklık desteği ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kuraklık destekleme ödemeleri ile ilgili açıklama
Kuraklık desteği ödeme tarihleri ile ilgili son dakika açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Yetersiz yağış nedeniyle kuru şartlarda üretimi yapılan ürünleri de kapsayan kuraklık desteği ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 651 bin üreticiye toplamda 2.6 milyar lira kuraklık desteği ödemesinin hesaplara yatırılacağı tarihi duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerinde resmi olarak kaydı bulunan çiftçiler için verilecek olan kuraklık desteği, verim kaybına göre dekar başına 30 liradan 100 liraya kadar çıkabilecek. Peki, kuraklık desteği ne zaman yatacak? İşte, kuraklık desteği ödeme tarihi
Kuraklık desteği ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile belli oldu. Kuraklık Desteği kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destekleme ödemesi yapılacak. Destek ödemeleri hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ödemelerin aralık ayının 2. yarısında ödeneceğini bildirdi.
KURALIK DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. 2 saat 15 dakika süren toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi;
Bir müjde de çiftçilerimize...
Kuraklık nedeniyle buğday, arpa, çavdar, yulaf, fritikale, nohut ve mercimek üreticilerimiz verim kaybına uğradfı.
651 bin üreticimize toplamda 2.6 milyar lira kuraklık desteği ödemesini aralıkın 2. yarısında çiftçilerimizin hesaplarına yatırıyoruz.
Bir müjde de çiftçilerimize...
Kuraklık nedeniyle buğday, arpa, çavdar, yulaf, fritikale, nohut ve mercimek üreticilerimiz verim kaybına uğradfı.
651 bin üreticimize toplamda 2.6 milyar lira kuraklık desteği ödemesini aralıkın 2. yarısında çiftçilerimizin hesaplarına yatırıyoruz.
Tarımı desteklemeyi, çiftçilerimiz tohumu toprakla buluşturması, ekmesi, biçmesi, üretmesi için ne gerekiyorsa yapmayı sürdüreceğiz.
Yeni hasat sezonunda destekleme politikalarımızı girdi fiyatlarında yükselişlleri dkkate alarak belirleyeceğiz.
Önümüzdeki günlerde farklı kesimlere yönelik ilave destek programlarımızı paylaşmaya devam edeceğiz.
Yeni hasat sezonunda destekleme politikalarımızı girdi fiyatlarında yükselişlleri dkkate alarak belirleyeceğiz.
Önümüzdeki günlerde farklı kesimlere yönelik ilave destek programlarımızı paylaşmaya devam edeceğiz.