Kur korumalÄ± mevduat nedir, ne demek? Kur korumalÄ± mevduat sisteminin detaylarÄ±!

Kur korumalÄ± mevduat hesabÄ±, Resmi Gazete'de yayÄ±nlanan deÄŸiÅŸiklik sonrasÄ± merak konusu oldu. Kur deÄŸiÅŸim oranÄ±nÄ±n hesaplamasÄ±nda; vade sonundaki dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m kuru ile vade baÅŸlangÄ±Ã§ tarihinde geÃ§erli olan dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m kuru arasÄ±ndaki deÄŸiÅŸimin dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Kur korumalÄ± mevduat sisteminde mÃ¼ÅŸterilere kur farkÄ± korumasÄ± sunuluyor.
Kur korumalÄ± TL vadeli mevduat hesabÄ±, TL cinsinden USD, EUR ve GBP kurunun vade sonunda faiz oranÄ±ndan daha fazla artmasÄ± durumunda kur farkÄ± korumasÄ± sunan rekabetÃ§i bir mevduat Ã¼rÃ¼ndÃ¼r.
TCMB tarafÄ±ndan her gÃ¼n saat 11:00â€™de USD, EUR ve GBP alÄ±ÅŸ kuru ilan edilmektedir. Kur deÄŸiÅŸim oranÄ±nÄ± hesaplanÄ±rken vade sonundaki TCMB USD, EUR ve GBP alÄ±ÅŸ kuru ile vade baÅŸlangÄ±Ã§ tarihinde geÃ§erli olan TCMB USD, EUR ve GBP alÄ±ÅŸ kuru arasÄ±ndaki yÃ¼zdesel fark dikkate alÄ±nacaktÄ±r. Kur KorumalÄ± TL Vadeli Hesapla ilgili tÃ¼m Ã¶demeler TL cinsinden yapÄ±lacaktÄ±r. ÃœrÃ¼n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸlarÄ±nda aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tarihinde TCMB tarafÄ±ndan ilan edilen USD, EUR ve GBP dÃ¶viz kuru dikkate alÄ±nacaktÄ±r.
DÃ¼zenlemeye gÃ¶re;Â altÄ±n hesabÄ±,Â ABD DolarÄ±, Euro ve Ä°ngiliz Sterlini cinsinden dÃ¶viz tevdiat hesabÄ± ve dÃ¶viz cinsinden katÄ±lÄ±m fonu hesabÄ± bakiyelerini, Kur KorumalÄ± Mevduat hesaplarÄ±na Ã§evirenlere, vade sonunda yenileme imkanÄ± getirildi.Â
Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan ve kur korumalÄ± mevduat sistemine dahil olan vatandaÅŸlara da vade sonunda yenileme hakkÄ± getirildi. Hesap sahibinin, talep etmesi halinde Merkez BankasÄ±nca belirlenen kapsam, usul ve esaslara gÃ¶reÂ yenileme hakkÄ±nÄ± kullanabileceÄŸi belirtildi.Â
AyrÄ±ca, dÃ¼zenlemeyle yurt iÃ§i yerleÅŸik tÃ¼zel kiÅŸilerin sisteme dahil olabilmeleri tarih sÄ±nÄ±rÄ± kalktÄ±. Yurt iÃ§i tÃ¼zel kiÅŸiler iÃ§inse sisteme dahil olabilecekleri tarih 31 AralÄ±k 2021 olarak belirlendi.Â Yurt iÃ§i yerleÅŸik gerÃ§ek kiÅŸilerin bankalardaki, yurt iÃ§i yerleÅŸik tÃ¼zel kiÅŸilerin iseÂ 31 AralÄ±k 2021Â tarihi itibarÄ±yla bankalarda mevcut olan altÄ±n hesabÄ±,Â ABD dolarÄ±, Euro ve Ä°ngiliz sterlini cinsinden dÃ¶viz tevdiat hesabÄ± ve dÃ¶viz cinsinden katÄ±lÄ±m fonu hesabÄ± bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m fiyatÄ± Ã¼zerinden TLâ€™ye Ã§evrilebilecek.