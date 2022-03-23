Kur korumalÄ± mevduat nedir, ne demek? Kur korumalÄ± mevduat sisteminin detaylarÄ±!

KUR KORUMALI TL MEVDUAT HESABI NEDÄ°R?

Kur korumalÄ± TL vadeli mevduat hesabÄ±, TL cinsinden USD, EUR ve GBP kurunun vade sonunda faiz oranÄ±ndan daha fazla artmasÄ± durumunda kur farkÄ± korumasÄ± sunan rekabetÃ§i bir mevduat Ã¼rÃ¼ndÃ¼r.



TCMB tarafÄ±ndan her gÃ¼n saat 11:00â€™de USD, EUR ve GBP alÄ±ÅŸ kuru ilan edilmektedir. Kur deÄŸiÅŸim oranÄ±nÄ± hesaplanÄ±rken vade sonundaki TCMB USD, EUR ve GBP alÄ±ÅŸ kuru ile vade baÅŸlangÄ±Ã§ tarihinde geÃ§erli olan TCMB USD, EUR ve GBP alÄ±ÅŸ kuru arasÄ±ndaki yÃ¼zdesel fark dikkate alÄ±nacaktÄ±r. Kur KorumalÄ± TL Vadeli Hesapla ilgili tÃ¼m Ã¶demeler TL cinsinden yapÄ±lacaktÄ±r. ÃœrÃ¼n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸlarÄ±nda aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tarihinde TCMB tarafÄ±ndan ilan edilen USD, EUR ve GBP dÃ¶viz kuru dikkate alÄ±nacaktÄ±r.