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Kur Korumalı Hesap başvurusu için son gün ne zaman? Bakanlık kur korumalı hesapların hangi tarihler arasında açılabileceğini açıkladı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı'na ilişkin 10 soruya verilen cevapları yayımladı. Cevabı verilen sorulardan biri de “Kur Korumalı Hesapların açılabileceği belirli bir tarih aralığı var mıdır?” oldu. İşte kur korumalı TL mevduat hesabıyla ilgili en çok merak edilenlerin yanıtları…

1/3Kur Korumalı Hesap başvurusu için son gün ne zaman Bakanlık kur korumalı hesapların hangi tarihler arasında açılabileceğini açıkladı

Bakanlık, '10 soruda Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı' bildirisini yayımladı. Bildiride, kimlerin kur korumalı mevduat hesabı açabileceği ve kur korumalı hesapların hangi tarihler arasında açılabileceği gibi soruların cevapları yer aldı.

2/3Kur Korumalı Hesabı (KKH) kimler açabilir

Kur Korumalı Hesabı (KKH) kimler açabilir?

Hesap sahibinin 'yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşı ya da Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişi olması' gerekmektedir

3/3Kur Korumalı Hesapların açılabileceği belirli bir tarih aralığı var mıdır

Kur Korumalı Hesapların açılabileceği belirli bir tarih aralığı var mıdır?

Kur Korumalı Hesapların; mevcut durumda 21/12/2021 ve 31/12/2022 tarihleri arasında açılmış veya açılacak olması gerekmektedir."

Bankalara saat 11:00’den önce KKH hesabı açmak isteyen müşteriler için nasıl bir yol izlenmelidir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın saat 11’de ilan edeceği USD/TRY, EUR/TRY ve GBP/TRY döviz alış kurları baz alınarak hesap açılabilir.

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