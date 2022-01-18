Kur Korumalı Hesap başvurusu için son gün ne zaman? Bakanlık kur korumalı hesapların hangi tarihler arasında açılabileceğini açıkladı

Bakanlık, '10 soruda Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı' bildirisini yayımladı. Bildiride, kimlerin kur korumalı mevduat hesabı açabileceği ve kur korumalı hesapların hangi tarihler arasında açılabileceği gibi soruların cevapları yer aldı.
Hesap sahibinin 'yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşı ya da Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişi olması' gerekmektedir
Kur Korumalı Hesapların; mevcut durumda 21/12/2021 ve 31/12/2022 tarihleri arasında açılmış veya açılacak olması gerekmektedir."
Bankalara saat 11:00’den önce KKH hesabı açmak isteyen müşteriler için nasıl bir yol izlenmelidir?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın saat 11’de ilan edeceği USD/TRY, EUR/TRY ve GBP/TRY döviz alış kurları baz alınarak hesap açılabilir.