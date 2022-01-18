Kur Korumalı Hesap başvurusu için son gün ne zaman? Bakanlık kur korumalı hesapların hangi tarihler arasında açılabileceğini açıkladı

Kur Korumalı Hesapların açılabileceği belirli bir tarih aralığı var mıdır?

Kur Korumalı Hesapların; mevcut durumda 21/12/2021 ve 31/12/2022 tarihleri arasında açılmış veya açılacak olması gerekmektedir."



Bankalara saat 11:00’den önce KKH hesabı açmak isteyen müşteriler için nasıl bir yol izlenmelidir?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın saat 11’de ilan edeceği USD/TRY, EUR/TRY ve GBP/TRY döviz alış kurları baz alınarak hesap açılabilir.