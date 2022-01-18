Kur Korumalı Hesabı (KKH) kimler açabilir ve nasıl açılır? Kur korumalı hesap hakkında tüm merak edilenler

Kur Korumalı Hesabı için müracaatlar devam ediyor. Geçtiğimiz ay itibariyle yürürlüğe giren kur korumalı mevduat hesabı için koşullar pek çok yatırımcı tarafından merak ediliyor. Peki, Kur Korumalı Hesabı (KKH) kimler açabilir ve nasıl açılır? İşte, o detaylar



Soru 1: Kur Korumalı Hesabı (KKH) kimler açabilir?



Cevap: Hesap sahibinin 'yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşı ya da Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişi olması' gerekmektedir.



Soru 2: Hesap açılışlarında dikkate alınacak kur ne zaman ilan edilecektir? KKH kapsamında yararlanıcılara faize ek olarak yapılacak ödemelerin nasıl yapılacağının açıklanması talep edilmektedir.



Cevap: Bu hesaplarda esas alınacak vade başı/vade sonu kuru olarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın saat 11'de açıkladığı USD/TRY, EUR/TRY ve GBP/TRY döviz alış kurları kullanılacaktır. Vade sonunda kur farkı desteğinin tamamı hesap sahibine aynı gün ödenecektir. Vade sonunda kur farkından kaynaklı bankalara ödeme yapılması gerekmesi halinde, bankalar tarafından ödenecek tutara ilişkin talepler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na iletilecektir. Hazine tarafından ödenecek kısım Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından bankalara aynı gün aktarılacaktır.