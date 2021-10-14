Esra Hankulu'nun künt kafa travması sonrası meydana gelen kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Medyada yer alan haberler ardından künt travmasının anlamı merak konusu oldu. Peki, künt ne demek? Künt travması ne anlama geliyor?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Travma, canlı üzerinde beden ve ruh açısından önemli ve etkili yaralanma belirtileri bırakan yaşantı, bir doku ya da organın yapısını ya da biçimini bozan ve dıştan mekanik bir etki sonucu oluşan yerel yara olarak tanımlanmaktadır.
2
Künt travma ne anlama geliyor?
Künt travma kısaca künt bir nesneden veya uygulanan diğer saldırıların neden olduğu fiziksel hasar olarak tanımlanabilir. Kuvvet travması olarak da bilinen künt travma, yüksek hız etkisinden de kaynaklanabilir.
3
Künt travmada derinin bütünlüğü bozulmadan alttaki organlarda çeşitli derecelerde yaralanmalar olur. Yüksekten düşmeler künt yaralanmalar arasında sayılabilmektedir. Yaralanmanın derecesi; mesafeyle ve yere çarpma hızıyla orantılıdır.
4
Psikolojide küntlük ne demek?
Duygusal küntlük, bireylerin duygusal uyaranlara verdiği yanıtın yetersizliğini tarif etmek için kullanılan tıp terimidir. Bu başka bir terim olan anhedoni ile karıştırılmamalıdır. Anhedoni hayattan zevk alamama söz konusudur. Hem duygusal küntlük hem de anhedoni şizofreninin negatif belirtilerinden sayılır. Duygu küntlüğü, vurdum duymazlık, girişim ve eylem azlığı, toplumdan kopukluk gibi belirtiler bulunmaktadır.