Künt ne demek? Künt travması ne anlama geliyor?

Psikolojide küntlük ne demek? Duygusal küntlük, bireylerin duygusal uyaranlara verdiği yanıtın yetersizliğini tarif etmek için kullanılan tıp terimidir. Bu başka bir terim olan anhedoni ile karıştırılmamalıdır. Anhedoni hayattan zevk alamama söz konusudur. Hem duygusal küntlük hem de anhedoni şizofreninin negatif belirtilerinden sayılır. Duygu küntlüğü, vurdum duymazlık, girişim ve eylem azlığı, toplumdan kopukluk gibi belirtiler bulunmaktadır.