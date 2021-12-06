Kümülatif ne demek, nedir? Kümülatif artış oranı hakkında bilgiler

KÜMÜLATİF NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu üzerinden incelendiği zaman cümle Türk kelimesine karşılık olarak, ‘kümeli’ sözcüğü bizi karşılamaktadır. Yani Türkçe üzerinden bakıldığı zaman bu kelimenin anlamı olarak, ‘kümeli’ şeklinde ifade edilir. Aynı zamanda felsefi açıdan bir bilgi veya kümülatif bilgi biçiminde de ele alınmaktadır.



Genel açıdan tanımına ele almak gerekirse; ‘Birikerek artması yani verilerin birikmesi suretiyle üst üste toplanması’ anlamına geldiğini söylemek mümkün. Elde bulunan herhangi bir verinin birikmesi üzerinden toplanması ile ortaya çıkan durum şeklinde de ifade edilmektedir.