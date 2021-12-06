Kümülatif ne demek, nedir? Kümülatif artış oranı hakkında bilgiler
Kümülatif kelimesinin anlamı araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, memur ve memur emeklilerinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, kamu görevlileri için önemli kazanımlara imza atıldığı, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığı hatırlatıldı.. Peki, kümülatif ne demek, nedir?
Kümülatif kelimesi gündemde yer alıyor. Kümülatif kelimesi, birikerek artması yani verilerin birikerek üst üste toplanması anlamına gelmektedir. Kümülasyon kelimesinin anlamı ise ‘kümelenme’ şeklinde tabir edilmektedir.
KÜMÜLATİF NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu üzerinden incelendiği zaman cümle Türk kelimesine karşılık olarak, ‘kümeli’ sözcüğü bizi karşılamaktadır. Yani Türkçe üzerinden bakıldığı zaman bu kelimenin anlamı olarak, ‘kümeli’ şeklinde ifade edilir. Aynı zamanda felsefi açıdan bir bilgi veya kümülatif bilgi biçiminde de ele alınmaktadır.
Genel açıdan tanımına ele almak gerekirse; ‘Birikerek artması yani verilerin birikmesi suretiyle üst üste toplanması’ anlamına geldiğini söylemek mümkün. Elde bulunan herhangi bir verinin birikmesi üzerinden toplanması ile ortaya çıkan durum şeklinde de ifade edilmektedir.
Genel açıdan tanımına ele almak gerekirse; ‘Birikerek artması yani verilerin birikmesi suretiyle üst üste toplanması’ anlamına geldiğini söylemek mümkün. Elde bulunan herhangi bir verinin birikmesi üzerinden toplanması ile ortaya çıkan durum şeklinde de ifade edilmektedir.