Kumsal yürüyüşü

TV'deki programlarını bitirme kararı aldıklarını açıklayan Kim Kardashian, kumsal yürüyüşünde görüntülendi.
Backgrid USA
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Tüm ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği programın gelecek yıl sona ereceğini açıklayan Kim Kardashian, önceki gün Malibu'da kumsalda yürüyüş yaparken objektiflere takıldı.
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39 yaşındaki dört çocuk annesi Kardashian, bikinisinin alt parçasını birkaç ton koyu renkte bir şeffaf gömlek ile tamamladı.
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Arada güneş gözlüğünü de takan Kim Kardashian'ın iri küpeleri de dikkat çekti.
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Bir süredir, ABD başkanlık seçimlerinde adaylığını koyduğunu açıklayan kocası Kanye West ile gerilim yaşadığı haberleriyle gündemde olan Kardashian geçtiğimiz gün sosyal medya paylaşımıyla başka bir konuyla dikkatleri üzerine çekti
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Kardashian, tüm ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping Up With The Kardashians adlı şovun 2021'de final yapacağını duyurdu.
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14 yıldır süren program ve ona ek olarak çekilen bazı ek şovlar sayesinde Kardashian ve ailesi dünyanın en ünlü ve en zengin isimleri arasına girmişti.