Kumral Abdal kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? İşte Kuruluş Osman Kumral Abdal'ın tarihi hayatı

KUMRAL ABDAL KİMDİR? Ertuğrul Gazi’nin sancaktarı Kumral Abdal da bunlardan biridir. Doğum tarihi ve yeri bilinmeyen Kumral Abdal’ın asıl adı Turgut olup Şeyh Edebali hazretlerinin bir müridiydi.



Şeyh Edebali hazretleri Eskişehir yakınlarındaki İtburnu adlı köyde yaşıyordu. Talebelerine ilim irfan öğretip, insanlara huzur dağıtmakla meşgul olurdu. Sohbetlerinde kemale gelen Kumral Abdal hem talebe yetiştirmek hem de dini yaymak ve kafirlerle savaşmak için görevlendirildi. Kumral Abdal, Müslümanlığın yayılmasında ve Osmanlı’nın güç kazanmasında önemli şahıslardan biridir.



TÜRBESİ NEREDE?



Bozüyük’ten Kovalıca istikameti yönüne gidildiğinde, yol üzerindedir. Bursa-Eskişehir yolu üzerinden Yediler Mahallesi ve Kovalıca istikametine döndüğünüzde 1200 m sonra Kumral Abdal Türbesi’ne ulaşırsınız.