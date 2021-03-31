Kumral Abdal kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? İşte Kuruluş Osman Kumral Abdal'ın tarihi hayatı
Kumral Abdal'ın tarihi hayatı Kuruluş Osman dizisi ile beraber yeniden gündeme geldi. Dizide Osman Bey'e yakınlığı ve verdiği fikirleri ile bilinen Kumral Abdal tarihte Şeyh Edebali'nin müritleri arasında yer alıyor. Yenişehir taraflarında yaşadığı ve Osman Gazi'nin orada onun için zaviye yaptırdı bilinen Kumral Abdal'ın türbesi ise Bozüyük civarında bulunuyor. Diğer yandan Kumral Abdal rolüne can veren oyuncu Emin Gürsoy'un performansı da izleyenlerden tam not aldı. Peki, Kumral Abdal kimdir? İşte, Kumral Abdal'ın tarihi hayatı.
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Kumral Abdal'ın hayatı popüler dizi Kuruluş Osman hayranları tarafından merak konusu oldu. Dizide Emin Gürsoy'un hayat verdiği Kumral Abdal dikkatleri üzerine topluyor. Fikirleri ile Osman Bey'e yol gösteren Kumral Abdal, gerçek yaşamında. Müslümanlığın yayılmasında ve Osmanlı’nın güç kazanmasında önemli şahıslardan oldu.
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KUMRAL ABDAL KİMDİR?
Ertuğrul Gazi’nin sancaktarı Kumral Abdal da bunlardan biridir. Doğum tarihi ve yeri bilinmeyen Kumral Abdal’ın asıl adı Turgut olup Şeyh Edebali hazretlerinin bir müridiydi.
Şeyh Edebali hazretleri Eskişehir yakınlarındaki İtburnu adlı köyde yaşıyordu. Talebelerine ilim irfan öğretip, insanlara huzur dağıtmakla meşgul olurdu. Sohbetlerinde kemale gelen Kumral Abdal hem talebe yetiştirmek hem de dini yaymak ve kafirlerle savaşmak için görevlendirildi. Kumral Abdal, Müslümanlığın yayılmasında ve Osmanlı’nın güç kazanmasında önemli şahıslardan biridir.
TÜRBESİ NEREDE?
Bozüyük’ten Kovalıca istikameti yönüne gidildiğinde, yol üzerindedir. Bursa-Eskişehir yolu üzerinden Yediler Mahallesi ve Kovalıca istikametine döndüğünüzde 1200 m sonra Kumral Abdal Türbesi’ne ulaşırsınız.
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EMİN GÜRSOY KİMDİR?
Emin Gürsoy, 12 Mayıs 1968 tarihinde Denizli Güney’de dünyaya geldi. 1994 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü tamamlayan, Emin Gürsoy, Antalya ve Van Devlet Tiyatroları’nda çalıştı. İzmit Şehir Tiyatrosu’nda da görev alarak pek çok oyunlarda yer aldı. 2018 yılında 25. Uluslararası Adana Film Festivali’nde Sibel filminde Sibel ve Fatma’nın babası karekteri ile Altın Koza En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nün sahibi oldu.