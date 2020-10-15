Havlunun altında romantik anlar

Tam adı Sean John Combs olan Puff Daddy (Sean Diddy Combs) ile rap müziğin en ünlü isimlerinden biri. Sayısız şarkıya imza atan müzisyen aynı zamanda 885 milyon dolarlık bir servetin de sahibi.Ünlü müzisyen bu yıl, dünyanın en zengin rap'çileri arasında da ilk sıralarda yerini aldı.