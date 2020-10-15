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Haber Giriş: 15 Ekim 2020 - 15:30 | 

Havlunun altında romantik anlar

Müzik dünyasının en nüfuzlu isimlerinden biri 50 yaşında aşk heyecanına kapıldı.

Mega News Agency

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Ünlü şarkıcı, yapımcı ve plak şirketi sahibi kendisinden 11 yaş genç sevgilisiyle çıktığı tatilde objektiflere takıldı.

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Müzik dünyasının en zengin isimlerinden biri olan Sean 'Diddy'Combs, yeni sevgilisi Tina Louise ile birlikte Malibu'da plajda görüntülendi.  Avustralyalı model Louise ile zaman zaman Puff Diddy ya da Puff Daddy isimlerini de kullanan ünlü model, kumsalda romantik anlar yaşadı.

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Tina Louise bir süre önce Megan Fox'un ayrıldığı eşi Brian Austin Green ile kısa süren romantik bir ilişki yaşamıştı.

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Çift, bir süre kumsalda yürüyüş yaptı. Sonra da güneşlenmek için kumların üzerine uzandıklarında romantik anlar yaşadı.

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Sean 'Diddy' Combs ile Tina Louise, kumsalda otururken de neşeli bir sohbete daldı. İkilinin jest ve mimiklerini kullanarak gerçekleştirdiği sohbet de objektiflere yansıdı.

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'Dövmeli model" olarak tanınan Tina Louise, bikinisini tamamladığı çeşit çeşit takılarıyla da dikkat çekti.

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Avustralya doğumlu olan Tina Louise, henüz 21 yaşındayken bir fotoğrafçı tarafından keşfedildi. Sonra da kısa sürede ünlü dergiler için objektif karşısına geçmeye başladı.

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Yedi kişilik bir ailede doğup büyüyen Tina Louise, aynı zamanda bir Instagram ünlüsü olarak da tanınıyor.

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Tam adı Sean John Combs olan Puff Daddy (Sean Diddy Combs) ile rap müziğin en ünlü isimlerinden biri. Sayısız şarkıya imza atan müzisyen aynı zamanda 885 milyon dolarlık bir servetin de sahibi.Ünlü müzisyen bu yıl, dünyanın en zengin rap'çileri arasında da ilk sıralarda yerini aldı.

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