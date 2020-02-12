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Haber Giriş: 12 Şubat 2020 - 13:38, /

Küme içi ilişkiler: Ve Cem ve Serenay!

Kelebek yazarı Onur Baştürk, çok konuşulan Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya ilişkisini kaleme aldı...

Onur BAŞTÜRK
Onur BAŞTÜRK
obasturk@hurriyet.com.tr
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Onur BAŞTÜRK
Onur BAŞTÜRK
obasturk@hurriyet.com.tr
1

İşte Onur Baştürk'ün o yazısı...

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya beraberliğinin resmileşmesi sonrası ilk düşündüğüm şey:
Ünlülerin sevgili bulmak için kendi dünyaları dışında bir seçenekleri yok mu Allah aşkına?
* Yoksa olay basitçe bir “Ünlü, ünlünün halinden daha kolay anlar” durumu mu?

2

* Bana kalırsa bizim ünlüler risk almayı sevmiyor.
* Kendi dünyanın dışındaki çevrelere girmek, hele o farklı çevreden biriyle ilişki yaşamak risk almak çünkü.
* Sonuçta ünlü ünlüyü bir noktada koruyor, kolluyor.
* İki gün sonra ilişki bitince birbirlerinin hakkındaki her şeyi anlatmıyorlar.

3

* Zalim ve zor bir dünya yani.
* Bu yüzden Cem Yılmaz olmak da zor Serenay Sarıkaya olmak da...
* Şimdi kalkıp kendilerine DM’den yürüyenlerle mi flört etsinler? Napsınlar?
* Dön dolaş, yine kendi kümelerinden biriyle eşleşiyorlar işte.

4

* Hayli kolay ve tahmin edilesi kombinasyonlar...
* Ama bizim ünlülerin çoğu da fazla kapalı yaşıyor.
* Misal: Kırk yılda bir sosyalleşseler dahi yine kendi çevreleriyle sosyalleşiyorlar.

5

* Başka dünyalara değdikleri pek yok. Renkli gibi görünen renksiz bir dünya kısacası.
* Hal böyle olunca aşk da ilişki de hep küme içinde kalıyor.

Onur BAŞTÜRK
Onur BAŞTÜRK
obasturk@hurriyet.com.tr
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