Küme içi ilişkiler: Ve Cem ve Serenay!

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya beraberliğinin resmileşmesi sonrası ilk düşündüğüm şey: Ünlülerin sevgili bulmak için kendi dünyaları dışında bir seçenekleri yok mu Allah aşkına? * Yoksa olay basitçe bir “Ünlü, ünlünün halinden daha kolay anlar” durumu mu?
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* Bana kalırsa bizim ünlüler risk almayı sevmiyor. * Kendi dünyanın dışındaki çevrelere girmek, hele o farklı çevreden biriyle ilişki yaşamak risk almak çünkü. * Sonuçta ünlü ünlüyü bir noktada koruyor, kolluyor. * İki gün sonra ilişki bitince birbirlerinin hakkındaki her şeyi anlatmıyorlar.
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* Zalim ve zor bir dünya yani. * Bu yüzden Cem Yılmaz olmak da zor Serenay Sarıkaya olmak da... * Şimdi kalkıp kendilerine DM’den yürüyenlerle mi flört etsinler? Napsınlar? * Dön dolaş, yine kendi kümelerinden biriyle eşleşiyorlar işte.
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* Hayli kolay ve tahmin edilesi kombinasyonlar... * Ama bizim ünlülerin çoğu da fazla kapalı yaşıyor. * Misal: Kırk yılda bir sosyalleşseler dahi yine kendi çevreleriyle sosyalleşiyorlar.
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* Başka dünyalara değdikleri pek yok. Renkli gibi görünen renksiz bir dünya kısacası. * Hal böyle olunca aşk da ilişki de hep küme içinde kalıyor.