Küme içi ilişkiler: Ve Cem ve Serenay!

* Zalim ve zor bir dünya yani.

* Bu yüzden Cem Yılmaz olmak da zor Serenay Sarıkaya olmak da...

* Şimdi kalkıp kendilerine DM’den yürüyenlerle mi flört etsinler? Napsınlar?

* Dön dolaş, yine kendi kümelerinden biriyle eşleşiyorlar işte.