MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleri'Kumaşı Almanya'dan teyzem göndermişti'
GeriMagazin 'Kumaşı Almanya'dan teyzem göndermişti'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 09 Nisan 2020 - 13:09, /

'Kumaşı Almanya'dan teyzem göndermişti'

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri corona virüs nedeniyle evlerinde kaldı. Eski albümlerini karıştıran ünlüler pek bilinmeyen fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Kimi çocukluğuna gitti, kimi okul sıralarına, kimi de en özel anlarına... İşte ünlü isimlerin birbirinden renkli 'tbt' fotoğrafları..

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1CEYLAN ERTEM

CEYLAN ERTEM

Çocukluktan gençliğe doğru geçişler zamanı... Üzerimdeki elbisenin kumaşını Almanya’dan Yıldız teyzemiz göndermişti, babaannem dikmişti tam istediğim gibi. 90’lar.

2SEVİNÇ ERBULAK

SEVİNÇ ERBULAK

Damla’mız, annem, Melis, ben, Mehmet, Kerem ve Burçin’in yarısı...BU formamı saklamayı başarmıştım, ta ki insafsız bir taşınmada bununla birlikte pek çok şey bir kolinin içinde 'artıkaranmayanlargezegeni’ne gidene dek...Okulun ilk gününden bugüne gelsin o zaman

3ATA DEMİRER

ATA DEMİRER

Ekim 2019 Bozburun
Gelecek o zamanlar
Yüzümüzü tuzlu sularda yıkayacağımız..
Gara balıklara goca süngerlere selam çakacağımız
Gelecek o zamanlar
Sevgiliye deniz kabuklarından
Yıldız çiçekleri yapacağımız

4AHU TUĞBA

AHU TUĞBA

Bebeğim kızım minikken! Saatlerce babasına bir şeyler konuşuyor, konuşmayı bilmediği zamanlar. Ama ne anlatmak, ne anlatmak! Kasetler biterdi. O anlardan biri... Allah bu zorlu süreçte herkesin evladını, ailesini, sevdiklerini korusun, Safi ismiyle şifalar yağdırsın tüm insanlığa

5SÜHEYL UYGUR

SÜHEYL UYGUR

Sene 93! Ustanın üçün biri adlı oyunundan. Bu oyunla aralıksız 3,5 ay turne yapmıştık,ne güzel günlerdi.

6FADİK SEVİN ATASOY

FADİK SEVİN ATASOY

TRT, Kamera önü ilk işim! Ahmet’in Günlüğü programı.

7CÜNEYT ARKIN

CÜNEYT ARKIN

Harun Bey ve Zeynep Hanım 1970

8ARZUM ONAN

ARZUM ONAN

Daha önce benim de görmediğim, annemden gelen bir fotoğrafla tbt! Annem ve ben!

9AYŞE KÖKÇÜ

AYŞE KÖKÇÜ

Madem perşembe. 1. Yaşında

10BEHZAT UYGUR

BEHZAT UYGUR

Bizim aile

11MERVE OFLAZ

MERVE OFLAZ

En çok özlenenlerde bu hafta

12
13

Pastırmalı kuru fasulye tarifi | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Pastırmalı kuru fasülye var! (Sponsorlu İçerik)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi