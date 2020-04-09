'Kumaşı Almanya'dan teyzem göndermişti'

AHU TUĞBA Bebeğim kızım minikken! Saatlerce babasına bir şeyler konuşuyor, konuşmayı bilmediği zamanlar. Ama ne anlatmak, ne anlatmak! Kasetler biterdi. O anlardan biri... Allah bu zorlu süreçte herkesin evladını, ailesini, sevdiklerini korusun, Safi ismiyle şifalar yağdırsın tüm insanlığa