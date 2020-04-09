Haber Giriş: 09 Nisan 2020 - 13:09,
'Kumaşı Almanya'dan teyzem göndermişti'
Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri corona virüs nedeniyle evlerinde kaldı. Eski albümlerini karıştıran ünlüler pek bilinmeyen fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Kimi çocukluğuna gitti, kimi okul sıralarına, kimi de en özel anlarına... İşte ünlü isimlerin birbirinden renkli 'tbt' fotoğrafları..
CEYLAN ERTEM
Çocukluktan gençliğe doğru geçişler zamanı... Üzerimdeki elbisenin kumaşını Almanya’dan Yıldız teyzemiz göndermişti, babaannem dikmişti tam istediğim gibi. 90’lar.
ATA DEMİRER
Ekim 2019 Bozburun
Gelecek o zamanlar
Yüzümüzü tuzlu sularda yıkayacağımız..
Gara balıklara goca süngerlere selam çakacağımız
Gelecek o zamanlar
Sevgiliye deniz kabuklarından
Yıldız çiçekleri yapacağımız
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