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Haber Giriş: 12 Eylül 2020 - 18:39 | 

Kum fırtınası nedir ve neden oluşur? Ankara Polatlı'daki kum fırtınasının görüntüleri ortaya çıktı

Kum fırtınası nedir? sorusu Ankara'da meydana gelen kum fırtınasının ardından gündeme gelen konulardan oldu. Bugün öğle saatlerinde Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçelerinde etkili olan kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Ankara'da yaşanan kum fırtınasına ilişkin görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı. Kum fırtınası nedeniyle, Ankara'da bazı ve ve iş yerleri zarar gördü. Kurak ve yarı kurak bölgelerde yaygın olan görülen kum fırtınası, toprak erozyonuna neden olabiliyor. İşte, kum fırtınasının nedenleri ve Ankara'da yaşanan kum fırtınasına ilişkin kamera görüntüleri...

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Kum fırtınası Ankara'daki görüntüler ardından bir kez daha gündeme geldi. Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçelerinde etkili olan kum fırtınası hayatı felç etti. Ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, bazı ağaçlar devrildi. Fırtına nedeniyle şehir merkezinde elektrikler kesildi. Şehir merkezindeki bazı esnaf ise kum fırtınası nedeniyle iş yerleri zarar görmemesi için kepenk kapattı. Cep telefonlarıyla kum fırtınasını kaydeden vatandaşlar sosyal medyadan paylaşımda bulunarak, ilk defa böyle bir şey yaşadıklarını dile getirdi. Peki, Kum fırtınası nedir, Ankara'daki kum fırtınası neden oldu? İşte Ankara Polatlı'daki kum fırtınasının görüntüleri...

Sosyal medya Ankara Polatlı’daki kum fırtınasının görüntülerini konuşuyor. Ankara'nın Polatlı ilçesinde kum fırtınası meydana geldi. İlçeyi devasa toz bulutu kapladı. Fırtına kentin batı ve kuzey kesiminde etkili oluyor.

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CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, Ankara'da meydana gelen kum fırtınası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sürmeli, kum fırtınasının nedenini şu sözlerle dile getirdi: İç Anadolu hortum oluşabilen, fırtınaların oluşabildiği bir coğrafya. Dolayısıyla bu tür ani rüzgarlar, ani basınç dalgaları meydana gelebiliyor. Bu kum fırtınasını oluşturan muhtemelen şundan olabilir; uzunca bir süredir yağış yok. Çok kurak gidiyor, toprak çok kurumuş durumda.

Ekim ve Kasım'da ciddi kurak geçecek. Yaz boyunca birçok üreticiden de duymuşsundur; orta ve güney bölgelerin üç dört aydır damlanın düşmediği yerler var. Bu kadar kuraklık ardından böyle kuvvetli bir rüzgar ve yükselici harekete meydana geliyor.

Bu zamanda da kum fırtınaları oluşabiliyor. Bizim coğrafyamız için, oluşabilecek sistem hareketlerini de göz önünde bulundurduğumuzda bizim coğrafyamız için olası durumlar.

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KUM FIRTINASI NEDİR?

Kum fırtınası veya toz fırtınası, kurak ve yarı kurak bölgelerde yaygın olan meteorolojik olay. Kum fırtınası, boranın cephesinin gevşek kum ve tozun uçurulduğunda ortaya çıkar. Parçacıklar, uçurulma ve durdurulma ile nakledilir ve bir yerde toprak erozyonuna ve başka yerde depozisyona neden olur

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.Sahra Çölü ve Arap Yarımadası çevresindeki kurak topraklar, İran, Pakistan ve Hindistan'dan gelip Umman Denizi'nde biriktirilen bazı katkılar ile birlikte, havadan inen kum ve toz başlıca kaynaktır. Çin'deki fırtınalar ise Büyük Okyanus'a tozları yerleştirir.

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Sahra Çölü ve Arap Yarımadası çevresindeki kurak topraklar, İran, Pakistan ve Hindistan'dan gelip Umman Denizi'nde biriktirilen bazı katkılar ile birlikte, havadan inen kum ve toz başlıca kaynaktır. Çin'deki fırtınalar ise Büyük Okyanus'a tozları yerleştirir.Sahra Çölü ve Arap Yarımadasının dışında ABD ile Kanada'da Rocky Dağları'nın doğusu boyunca uzanan Büyük Düzlüklerde, Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nden Moğolistan Cumhuriyeti'ne uzanan Gobi Çölünde ve Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Taklamakan Çölü'nde meydana gelen kum fırtınası bilinir.

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