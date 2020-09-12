Kum fırtınası nedir ve neden oluşur? Ankara Polatlı'daki kum fırtınasının görüntüleri ortaya çıktı

CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, Ankara'da meydana gelen kum fırtınası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sürmeli, kum fırtınasının nedenini şu sözlerle dile getirdi: İç Anadolu hortum oluşabilen, fırtınaların oluşabildiği bir coğrafya. Dolayısıyla bu tür ani rüzgarlar, ani basınç dalgaları meydana gelebiliyor. Bu kum fırtınasını oluşturan muhtemelen şundan olabilir; uzunca bir süredir yağış yok. Çok kurak gidiyor, toprak çok kurumuş durumda.



Ekim ve Kasım'da ciddi kurak geçecek. Yaz boyunca birçok üreticiden de duymuşsundur; orta ve güney bölgelerin üç dört aydır damlanın düşmediği yerler var. Bu kadar kuraklık ardından böyle kuvvetli bir rüzgar ve yükselici harekete meydana geliyor.



Bu zamanda da kum fırtınaları oluşabiliyor. Bizim coğrafyamız için, oluşabilecek sistem hareketlerini de göz önünde bulundurduğumuzda bizim coğrafyamız için olası durumlar.