Kulüp filminin fragmanı izleyicilerle buluştu - Kulüp filminin oyuncuları ve konusu
50’li yılların Türkiye’sinde geçen Kulüp filminin ilk fragmanı izleyicilerle buluştu. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kulüp filminin başrolünde yer alan Gökçe Bahadır, 1950'lerin İstanbulu'nda yaşanan siyasi kargaşanın ortasında kızıyla tekrar bağlantı kurmak için mücadele eden Matilda'yı canlandıracak. İşte Kulüp filminin oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler…
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“Hiç tanımadığın biri ailen, hiç beklemediğin bir yer yuvan olabilir.” mesajıyla ilk fragmanı yayınlanan Kulüp, 5 Kasım Cuma günü Netflix’te yer alacak.
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Gökçe Bahadır'a kadroda Barış Arduç, Salih Bademci, Fırat Tanış, Metin Akdülger, Asude Kalebek gibi isimler eşlik ediyor. Dizinin yönetmenliğini Masum'da imzası bulunan Seren Yüce ile İstanbullu Gelin gibi tv dünyasında ses getiren yapımlarda imzası bulunan Zeynep Günay Tan üstleniyor.
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KULÜP FİLMİNİN KONUSU
Eski bir mahkum olan Matilda, 1955 yılının en önemli gece kulüplerinden birinde çalışır. Matilda'nın kızı Raşel, o hapisten çıkana kadar varlığından bihaberdir. Kızı ile arasında güzel bir ilişki kurmaya çalışan Matilda, Raşel'i Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet'ten uzak tutmak için çabalar. Matilda aynı zamanda patronu olan Orhan, gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim'in egoları ile de mücadele etmeye çalışır. Kulübe ayak basmasıyla ortama farklı bir ruh katan Matilda, çalışanlar için cehennem olan kulübü bir yuva haline getirir.