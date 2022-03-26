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Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı yapacak! 465 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Personel Alımı#E Devlet

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları ile ilgili son dakika açıklama geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sözlü sınav sonuçlarına göre "kütüphaneci" pozisyonuna 465 sözleşmeli personel alımı yapacak. 2020 yılında yapılan KPSS puan şartının aranacağı başvurular Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleşecek. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte, Kültür ve Turizm Bakanlığı 465 sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı yapacak 465 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 465 sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman? sorusu adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Adayların lisans düzeyinde eğitim veren; bilgi ve belge yönetimi, kütüphanecilik, arşivcilik, dokümantasyon ve enformasyon programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları gerekiyor. Kılavuza göre başvuru işlemleri 28 Mart-11 Nisan 2022 tarihleri arasında alınacak.

2/4465 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN

465 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

1. Başvurular. elektronik ortamda 28/03/2022-11/04/2022 tarihleri arasında alınacaktır.

2. Başvurmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.

3. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Adaylar sadece bir il için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

5. Adaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

3/4KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

1. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren; bilgi ve belge yönetimi, kütüphanecilik, arşivcilik, dokümantasyon ve enformasyon programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.

3. Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, ilanda belirtilen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekmektedir.

4/4Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar:

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar:

Adana (5), Adıyaman (4), Afyonkarahisar (6), Ağrı (5), Aksaray (2), Amasya (2), Ankara (23), Antalya (3), Ardahan (2), Artvin (3), Aydın (6), Balıkesir (6), Bartın (2), Batman (3), Bayburt (1), Bilecik (4), Bingöl (4), Bitlis (2), Bolu (2), Burdur (5), Bursa (5), Çanakkale (3), Çankırı (8), Çorum (6), Denizli (8), Diyarbakır (8), Düzce (4), Edirne (5), Elazığ (5), Erzincan (5), Erzurum(9), Eskişehir (5), Gaziantep (3), Giresun (7), Gümüşhane (3), Hakkari (1), Hatay (6), Iğdır (1), Isparta (6), İstanbul (76), İzmir (7), Kahramanmaraş (5), Karabük (3), Karaman (2), Kars (3), Kastamonu (9), Kayseri (8), Kırıkkale (5), Kırklareli (3), Kırşehir(2), Kilis (1), Kocaeli (4), Konya (10), Kütahya (8), Malatya (8), Manisa (7), Mardin (3), Mersin (3), Muğla (4), Muş (3), Nevşehir (4), Niğde (3), Ordu (9), Osmaniye (2), Rize (6), Sakarya (6), Samsun (6), Siirt (4), Sinop (3), Sivas (10), Şanlıurfa (5), Şırnak (3), Tekirdağ (4), Tokat (5), Trabzon (10), Tunceli (2), Uşak (2), Van (8), Yalova (1), Yozgat (8), Zonguldak (2).

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#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Personel Alımı#E Devlet