Kültür ve Turizm Bakanlığı 43 işçi alımı yapacak- İşte başvuru şartları

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Döner Sermaye işletmesi Merkez Müdürlüğü (İstanbul Atatürk Kültür Merkezi İşletme Müdürlüğü) İSCİ ALIM İLANI İstanbul Atatürk Kültür Merkezi İşletme Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (ğ) bendi gereğince, Ek1 tabloda kontenjan dağılımı ve asgari nitelikleri gösterilen unvan ve pozisyonlarda istihdam edilmek üzere mülakatla Otuz üç (33) işçi alınacaktır.