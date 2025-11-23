×
Kullanım amacının çok ötesine geçti! Balıkçı barınaklarının fiyatı şaşkına çeviriyor

Güncelleme Tarihi:

#Barınak#Balıkçı Barınağı#Trabzon
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2025 10:48

Trabzon'da amacı dışında kullanımı ile gündemde olan ve tapuları bulunmayan balıkçı barınakları, son yıllarda lüks yaşam alanına dönüştürülerek milyonluk bedellerle satılıyor.