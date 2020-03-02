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Haber Giriş: 02 Mart 2020 - 19:48, /

Kullanılamaz hale geldi: Ölü ve yaralılar var

Kastamonu’da ticari minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

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