Kudüs Günü (Yom Yeruşalayim) nedir, ne zaman? Kudüs nerede, neden önemli? İşte Kudüs Günü'nün tarihi

KUDÜS NEREDE? Kudüs (Arapça: القُدس, romanize: al-Kuds (yardım·bilgi)) veya Yeruşalayim (İbranice: יְרוּשָׁלַיִם‎),Orta Doğu'nun Kenan bölgesinde, Akdeniz ile Lut Gölü arasındaki Yehuda Dağları [en]'ndaki bir plato üzerine kurulmuş eski bir şehirdir. İbrahimî dinler olan Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam için kutsal bir şehirdir. İsrail, başkentinin Kudüs olduğunu ilan etmiştir.[4] Birleşmiş Milletler ise bu kararı tanımadığını açıklamıştır. Aynı şekilde Filistin de tıpkı İsrail gibi kendi başkentinin Kudüs olduğunu ilan etmiştir.