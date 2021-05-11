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Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 - 09:58 | 

Kudüs Günü (Yom Yeruşalayim) nedir, ne zaman? Kudüs nerede, neden önemli? İşte Kudüs Günü'nün tarihi

İsrail’in Filistine’e yönelik saldırıları ardından Kudüs Günü (Yom Yeruşalayim) yeniden gündeme geldi. Kudüs'te Müslümanlar için kutsal olan Ramazan ayında, Nisan sonunda başlayan gerilim "Kudüs Günü" yaklaşırken daha da tırmandı. Peki, Kudüs Günü (Yom Yeruşalayim) nedir, ne zaman? Kudüs nerede, neden önemli? İşte Kudüs Günü'nün tarihi

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Fanatik Yahudiler, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre "Kudüs günü" olarak kutluyor.

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Kudüs'ün statüsü, İsrail-Filistin çatışmasının da en merkezi sorunlarından birini oluşturuyor. İsrail, 1967 yılındaki Altı Gün Savaşı'nda o zamana kadar Ürdün'ün kontrolü altında bulunan Doğu Kudüs'ü işgal etti. O tarihten bu yana da İsrail işgali altında bulunuyor.

3KUDÜS NEREDE

KUDÜS NEREDE?

Kudüs (Arapça: القُدس, romanize: al-Kuds (yardım·bilgi)) veya Yeruşalayim (İbranice: יְרוּשָׁלַיִם‎),Orta Doğu'nun Kenan bölgesinde, Akdeniz ile Lut Gölü arasındaki Yehuda Dağları [en]'ndaki bir plato üzerine kurulmuş eski bir şehirdir. İbrahimî dinler olan Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam için kutsal bir şehirdir. İsrail, başkentinin Kudüs olduğunu ilan etmiştir.[4] Birleşmiş Milletler ise bu kararı tanımadığını açıklamıştır. Aynı şekilde Filistin de tıpkı İsrail gibi kendi başkentinin Kudüs olduğunu ilan etmiştir.

4KUDÜS NEDEN ÖNEMLİ

KUDÜS NEDEN ÖNEMLİ?

Kudüs, bugün Orta Doğu'daki sorunların merkezinde yer alıyor.İsrail, kentin doğusunu 1967'de işgal etti, 1980 yılında da şehrin tamamını başkenti ilan ettiğini duyurdu.Kudüs, üç semavi din olan İslam, Yahudilik ve Hristiyanlık için çok kutsal yerleri içinde barındırıyor. Kutsal yerlerin önemli bir kısmı Doğu Kudüs'te yer alıyor.

Kudüs'ün içinde binlerce yıllık tarihi barındıran dar sokaklarla dolu Eski Kenti, dört ana bölümden oluşuyor. Bunlar Müslüman, Yahudi, Hristiyan ve Ermeni mahalleleri olarak sıralanıyor.

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