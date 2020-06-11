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Semih ÇALIŞKAN - Feridun AÇIKGÖZ - İbrahim MAŞE / DHA
Haber Giriş: 11 Haziran 2020 - 14:07,

Küçükçekmece Gölü'ne bırakılan atık sular görüntülendi

KÜÇÜKÇEKMECE ile Avcılar ilçeleri arasında bulunan Küçükçekmece Gölü'nün bir bölümü son günlerde kahverengiye büründü. Renk değiştiren gölden koku da yükselmeye başladı. Çevrede yaşayan vatandaşlar bu manzaradan rahatsız olduklarını belirtirken, göle uzanan bazı kanalizasyon borularından atık su bırakıldığı görüldü. Görüntülerde borulardan akan kahverengi renkteki atık suların, göle karıştığı görülüyor. Ayrıca göl yüzeyindeki pislikler de dikkat çekiyor. Küçükçekmece sakinleri renk değiştiren gölle ilgili bir an önce çalışmasını yapılmasını istiyor.

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