Küçük yaşta ölümün kıyısından döndü! Dünyanın gündemindeki milyarder Türk'ün inanılmaz hikayesi

Uğurun üç teyzesi vardı. İki de dayısı vardı. Bugün bunların içerisinde benim hatırladığım kadarıyla Melek teyzesi İstanbul’da yaşıyor ama uzun süredir onunla ilgili bir bilgi de alamadım. Küçük kardeşi Ufuk var, onun Mersinde yaşadığını biliyorum.