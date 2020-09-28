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GeriEkonomi Küçük yaşta ölümün kıyısından döndü! Dünyanın gündemindeki milyarder Türk'ün inanılmaz hikayesi
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Hürriyet
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Ekonomi
Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay), (DHA)
Haber Giriş: 28 Eylül 2020 - 09:30 | 

Küçük yaşta ölümün kıyısından döndü! Dünyanın gündemindeki milyarder Türk'ün inanılmaz hikayesi

ALMANYA’nın Mainz kentinde biyoteknoloji şirketi BioNTech’in kurucu ortağı olan ve 4 yaşındayken gittiği ülkenin 93’üncü zengini unvanını alan Türk asıllı Prof. Dr. Uğur Şahin’in koronavirüs aşısıyla ilgili çalışmalarının tüm dünyada yankı bulması, Hatay’ın İskenderun ilçesindeki hemşehrilerini gururlandırdı.

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İskenderun eski Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sami Uygur (75), Prof. Dr. Uğur Şahin’in küçük yaşlardayken komşuları olduğunu belirterek, "Uğurun bizim evde ayrı bir yeri vardır.

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Uğur, küçük yaşta evden çıkarak, karşıya koşarken gelen bir arabanın altında kalmak üzereyken rahmetli annem Ayşe Hanım, Uğuru kolundan tutarak, kenara çekmiş. Daha sonra annesi, Uğur’u annemin yanına getirdiğinde sık sık ’Senin hayatını kurtaran teyze’ diye söylerdi" dedi.

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İskenderun doğumlu Prof. Dr. Uğur Şahin, kanserle ilgili yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettirirken, koronavirüse karşı BNT162 isimli aşı müjdesiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Sahibi olduğu BionTech şirketinde 80 civarında bilim insanı çalıştıran Prof. Dr. Uğur Şahin, 3,9 milyar dolarlık servetiyle 4 yaşındayken gittiği Almanya’nın 93’üncü zengini unvanını aldı.

5’KOMŞUMUZDU’
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’KOMŞUMUZDU’

Hatay’da eski İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sami Uygur, mahalleden eski komşusu Prof. Dr. Uğur Şahin’in dünyayı sallayan bir isim olduğunu öğrenince gurur duyduklarını söyledi.

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Şahin’in, Kurtuluş Mahallesi Şehit Oğuz Yener Caddesi’nde otururlarken komşusu olduğunu belirten Uygur, ailesini yakından tanıdığını anlattı.

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Prof. Dr. Şahin’in ailesiyle olan bağlarını ve hatıralarını anlatan Uygur, şunları söyledi:"Uğur Şahin, çok küçük yaşta önce Niğdeye oradan da Almanya’ya gitti. Uğur Şahin’in anne ve babası bizim kapı komşumuzdu. Uğurun annesi Kadriye, babası İhsan Şahin. Uğurun dedesi İbrahim, anneannesi Kibare.

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Uğurun üç teyzesi vardı. İki de dayısı vardı. Bugün bunların içerisinde benim hatırladığım kadarıyla Melek teyzesi İstanbul’da yaşıyor ama uzun süredir onunla ilgili bir bilgi de alamadım. Küçük kardeşi Ufuk var, onun Mersinde yaşadığını biliyorum.

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Annesi bir ara Mersinde ev almıştı. Daha sonra annesi Almanya’ya gitti ve orada vefat ettiğini duydum. Annesi geçtiğimiz yıllara kadar İskenderuna gezmeye gelir, giderdi. Her geldiğinde Uğur’un çok büyük çalışmalar yaptığını, ilaçlarla ilgili çalışmalarını anlatırdı."

10’UĞUR’UN BİZİM EVDE AYRI BİR YERİ VARDIR’
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’UĞUR’UN BİZİM EVDE AYRI BİR YERİ VARDIR’

Prof. Dr. Uğur Şahin’in kanser alanında olduğu gibi koronavirüste de dünyada yankı uyandıran çalışmalar yaptığını kaydeden Uygur, "Uğurun bizim evde ayrı bir yeri vardır.

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Evimiz karşı karşıyaydı. Uğur, küçük yaşta evden çıkarak, karşıya koşarken, gelen bir arabanın altında kalmak üzereyken rahmetli annem Uğuru kolundan tutarak, kenara çekmiş.

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Daha sonra annesi, Uğur’u annemin yanına getirdiğinde sık sık ’Senin hayatını kurtaran teyze’ diye söyledi. Aradan yıllar geçti, bir baktık ki Uğur dünya çapında bir doktor, araştırmacı ve bilim insanı olmuş. Bizler de bundan sevinç duyduk duyuyoruz" dedi.

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