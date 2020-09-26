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Haber Giriş: 26 Eylül 2020 - 13:42 | 

Küçük Sırlar setinde Sinem Kobal ile gerginlik yaşadı mı? Merve Boluğur'dan samimi açıklamalar

Oyuncu Merve Boluğur, Cihan Şensözlü’nün ‘Sanane Cihanna’ programına konuk oldu. Merak edilenlerini anlatan Boluğur, ‘yeniden evlenirim’ dedi.

İşte Merve Boluğur’un açıklamalarından satır başları…

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1ARTIK UMURSAMAZ BİR MERVE VAR
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ARTIK UMURSAMAZ BİR MERVE VAR!

Son zamanlarda biraz daha açıldım. Meditasyon işlerine girdim, kendi özümle alakalı keşiflerim oluyor. Bir şeyleri fark ediyorum…

Aslında olması gereken bu hayatta, eğlence! Dışarıya karşı böyle değildim ama çok sevdiğim arkadaşlarımla çok eğleniyordum ama artık açıldım, umursamıyorum.

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Artık umursamaz bir Merve var! Bu hayata hepimiz bir kez geliyoruz. Bundan sonrası içinde daha iyi ne olabilir neler yapabilirim gibi şeylere odaklandım.

3SİNEM ÇOK NAİF VE PROFESYONAL BİR İNSAN
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SİNEM ÇOK NAİF VE PROFESYONAL BİR İNSAN

Küçük Sırlar dizisinde oynarken Sinem Kobal ile hiçbir sıkıntımız olmadı. Çok naif ve çok profesyonel bir insan. Herkes ekmeğinin peşindeydi o dizide. Benim rolüm yan roldü ama daha çok sevildi çok keyif alarak oynuyordum. İnsanlar da enerjimi hissetti o karakter sevildi. Benim hiçbir zaman kendimi ön plana atma gibi derdim olmadı.

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Yeni projem var. Görüşme aşamasındayım. Kaliteme yakışan bir iş beni memnun eden bir iş olacak. Atiye dizisinde olmak isterdim. Beren Saat’in oyunculuğunu da çok beğeniyorum. Herkes kısmeti neyse onu alır bu hayatta.

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Keyif alacağım, eğleneceğim bir iş arzu ediyorum. Keyif alırsan başarı gelir. Sevgiyle yapılan işlerin daha çok başarı getireceğini düşünüyorum.

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Sektörden birçok ile görüşmüyorum. Denk gelirse konuşuyoruz ama özel buluşma olmuyor. Proje bittikten sonra bir kopukluk yaşanıyor.

Kendi jenerasyonumdaki birçok ünlü isimle oynadım. Çağatay Ulusoy’u severim kendisi arkadaşım. İşine odaklanmış bir şekilde takdir ediyorum.

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Karantina günlerinde örgü ördüğüm günler oldu. Yemek yapmayı da biliyorum ama işime gelmiyor. Sevdiğim insana yaparım… (gülüyor)

8YENİDEN EVLENİRİM
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YENİDEN EVLENİRİM

Yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz sorusuna da cevap veren Boluğur, ‘Yeni planlamamda evlilik düşünüyorum. Kumral erkekleri beğeniyorum.’ dedi.

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