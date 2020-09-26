Küçük Sırlar setinde Sinem Kobal ile gerginlik yaşadı mı? Merve Boluğur'dan samimi açıklamalar

SİNEM ÇOK NAİF VE PROFESYONAL BİR İNSAN Küçük Sırlar dizisinde oynarken Sinem Kobal ile hiçbir sıkıntımız olmadı. Çok naif ve çok profesyonel bir insan. Herkes ekmeğinin peşindeydi o dizide. Benim rolüm yan roldü ama daha çok sevildi çok keyif alarak oynuyordum. İnsanlar da enerjimi hissetti o karakter sevildi. Benim hiçbir zaman kendimi ön plana atma gibi derdim olmadı.