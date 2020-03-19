Küçük İstanbul’un sesi kısıldı, ışığı söndü!

24 saat boyunca hem Berlinlilere hem de Türk mahallesi konukları turistlere işkembe ve ızgaralar sunan ünlü Hasır Restoranı da kurallar gereği saat 18.00’den itibaren kapılarını kapatıyor. Hasır’ın kapanmasıyla semt de hem sessizliğe hem de karanlığa mahkûm oldu.