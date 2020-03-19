Küçük İstanbul’un sesi kısıldı, ışığı söndü!

Berlin’de ‘Küçük İstanbul’ olarak bilinen Almanya’nın en hareketli merkezlerinden Kreuzberg’de hayat adeta durdu. Kovid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler Kreuzberg’deki eğlence yaşamını bitirdi. Daha önce 24 saat açık olan kafeteryalar ve barlar şimdi tamamen kapandı. Kaldırımdaki masalar büyük oranda toplandı.
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DÜNYACA bilinen Almanya’nın en canlı merkezlerinden biri olan Kreuzberg’de yaşam felç oldu. Koronavirüs nedeniyle eğlence yaşamı sona erdi. Kafeler barlar tamamen kapandı.
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24 saat boyunca hem Berlinlilere hem de Türk mahallesi konukları turistlere işkembe ve ızgaralar sunan ünlü Hasır Restoranı da kurallar gereği saat 18.00’den itibaren kapılarını kapatıyor. Hasır’ın kapanmasıyla semt de hem sessizliğe hem de karanlığa mahkûm oldu.
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Eğlence mekanları, barları, restoranları ve insan yoğunluğuyla İstanbul’daki İstiklal Caddesi ve taksimle karşılaştırılan Kreuzberg semtindeki Oranien ve Adalbert Caddeleri ile Oranien Meydanı şimdilerde ıssızlığın merkezi oldu.
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Dükkanların ışıkları yanmadığı için hem iki cadde hem de meydan karanlığa büründü. Eski cıvıl cıvıl halinden eser kalmadı. Sabaha kadar çekirdek çıtlatılan kuru yemişçinin önündeki masalarda artık kimse oturmuyor.
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Almanya’nın Türklere ait ilk kafeteryası olarak nam salan ve 30 yılı aşkın süredir de gençlerin buluştuğu adres olan Alibi’nin kapısı da kilitli.
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Daha önce yürürken kalabalık nedeniyle omuz omuza çarpışılan kaldırımlarda hem gündüz hem de gece tek tük insanlar şimdi yürüyor.
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Her saat trafiğin yoğun olduğu, park kavgalarının yaşandığı ve korna seslerinin en yoğun duyulduğu Kreuzerg’de artık ne trafik var, ne de otomobilini park edebilmek için dakikalarca tur atan sürücüler.
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Caddeler, bırakın grupları tek tek turistlere hasret kaldı. Gün boyunca gazete bayileri ve restoranlar sadece açık.
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Bir de 40 yılı aşkın süredir Oranien Caddesi üzerinde hizmet veren gözlükçü. Onlar da saat 18.00 oldu mu kepenkleri indiriyorlar.