Ã–nce belli bir yaÅŸÄ±n Ã¼zerindekiler izledi onlarÄ±... HenÃ¼z TV ekranlarÄ±nÄ±n renklenmediÄŸi dÃ¶nemlerde. DÃ¶rt Ã§ocuklu, altÄ± kiÅŸilik bir ailenin hikayesini anlatÄ±yordu dizi. O zamanlar takvimler henÃ¼z 1970'li yÄ±llarÄ± gÃ¶steriyordu.
Instagram, Backgrid USA, Mega News Agency
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1
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Sonra aradan zaman geÃ§ti. 2000 ile 2002 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda tekrar ekranlara geldi aynÄ± dizi. Ä°ÅŸte o dizinin saÃ§larÄ± iki Ã¶rgÃ¼lÃ¼, sevimli Laura'sÄ± olarak tanÄ±dÄ± herkes onu.
2
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O kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z Ã§oktan bÃ¼yÃ¼dÃ¼, 60 yaÅŸÄ±na merdiven dayadÄ±. Ama hem bir zamanlar kendisini ekranlarda izleyenlerle hem de daha genÃ§ kuÅŸaklarla sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla buluÅŸuyor.Â
3
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TÃ¼rkiye'de de farklÄ± kuÅŸaklarÄ±n izlediÄŸi KÃ¼Ã§Ã¼k Ev (Little House on the Prairie) adlÄ± dizinin Laura'sÄ± olarak tanÄ±nan bir zamanlarÄ±n Ã§ocuk oyuncusu Melissa Gilbert, bugÃ¼n iki Ã§ocuk annesi 56 yaÅŸÄ±nda bir yetiÅŸkin.Â
4
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Gilbert, bir sÃ¼redir saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±yla boÄŸuÅŸuyordu. Hatta bu yÃ¼zden birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce bir operasyon geÃ§irdi.
5
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Melissa Gilbert, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde boyun fÄ±tÄ±ÄŸÄ± nedeniyle ameliyat oldu. ArdÄ±ndan da saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼zelmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±yla duyurdu. Gilbert, hastanede Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±p kendisine destek veren herkese teÅŸekkÃ¼r etti.
6
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1964 doÄŸumlu olan Melissa Gilbert, oyunculuÄŸun yanÄ± sÄ±ra yÃ¶netmenlik ve yapÄ±mcÄ±lÄ±k gibi gÃ¶revler de Ã¼stleniyor. Bir dÃ¶nem Screen Actors Guild (Ekran OyuncularÄ± DerneÄŸi) baÅŸkanÄ± olarak da gÃ¶rev yaptÄ±.
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1960'larda Ã§ocuk oyuncu olarak kariyerine baÅŸlayan Gilbert, 1974 ile 84 arasÄ±nda kendisine bÃ¼yÃ¼k ÅŸÃ¶hret getiren KÃ¼Ã§Ã¼k Ev dizisinde oynadÄ±. Bu sÃ¼reÃ§te baÅŸka bazÄ± yapÄ±mlar iÃ§in de kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.
8
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Melissa Gilbert, yetiÅŸkinlik dÃ¶neminde de oyunculuktan seslendirme sanatÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±na kadar birÃ§ok farklÄ± projede yer aldÄ±.
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ÃœÃ§ evlilik yapan Gilbert, iki Ã§ocuk sahibi oldu. Melissa Gilbert 2013 yÄ±lÄ±ndan bu yana Timothy Busfield ile evli.
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Melissa Gilbert'e Ã§ocuk yaÅŸta ÅŸÃ¶hret getiren KÃ¼Ã§Ã¼k Ev (Little House on the Prairie) adlÄ± dizi yazar Laura Ingalls Wilder'Ä±n hayat Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼ anlattÄ±ÄŸÄ± eserinden uyarlandÄ±.