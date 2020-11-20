O kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z Ã§oktan bÃ¼yÃ¼dÃ¼, 60 yaÅŸÄ±na merdiven dayadÄ±. Ama hem bir zamanlar kendisini ekranlarda izleyenlerle hem de daha genÃ§ kuÅŸaklarla sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla buluÅŸuyor.Â