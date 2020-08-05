‘Küçük Brüksel’de gurbetçi yoğunluğu

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Belçika’daki Afyonkarahisarlılar, bu yıl da tatillerini geçirmek için yaz aylarında gittikleri ve ‘küçük Brüksel’ olarak nitelendirilen Emirdağ’ın ekonomisine canlılık katıyor.
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Afyonkarahisar’ın 20 bin nüfuslu Emirdağ ilçesinin nüfusu, yaz döneminde yurt dışından tatil için memleketlerine giden Emirdağlılarla 160 bine kadar çıkıyor. Yazın yoğunlaşan kent içi trafikte yabancı plakalı araçlar dikkati çekerken, çarşı pazardaki canlılık ise en çok ilçe esnafının yüzünü güldürüyor.
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Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, ilçelerine yaz aylarında gelen hemşerilerini ‘Gurbetin Başkenti’ sloganıyla karşıladıklarını söyledi. Pandemi sürecini Emirdağ’da çok iyi yürüttüklerini belirten Koyuncu, şunları söyledi:
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“Yurt dışında yaşayan Emirdağlıların bir kısmı, Kovid-19 salgını dolayısıyla ilçeye bu yıl gelemedi. Şu ana kadar gurbetçilerin yüzde 50’sinin geldiğini gözlemleyebiliyoruz. Rakamın yüzde 60-70 seviyesine ulaşacağını tahmin ediyoruz. Ben buradan hemşerilerime ‘Gönül rahatlığıyla memleketlerinize gelin’ çağrısında bulunuyorum. İlçemiz çok temiz ve hijyenik bir nokta. Bugüne kadarki vaka sayımız yok denecek kadar az. Ulaşımdan altyapıya kadar yapılan yatırımlarla bu yıl hemşerilerimizi en güzel şekilde misafir edeceğiz.”
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Belçika’da yaşayan gurbetçi Latif Karaca da virüsün dünyada yayılan bir salgın olduğunu belirterek, Türkiye’nin pandemi sürecini iyi yönettiğini anlattı. Salgının ilk dönemlerinde Avrupa’da maske bulmakta sıkıntı yaşadıklarını belirten Karaca, şöyle konuştu:
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“Tedbirimizi Belçika’da da aldık, Türkiye’de de alıyoruz. Salgın sürecinde 3 ay orada sıkıntı yaşadık. Şimdi burada da geziyoruz. İnşallah, yakın günlerde bu salgın da biter. Biz geldik, şimdilik de hiçbir sıkıntımız yok. Memleket özlemi çekenlere de gelmelerini tavsiye ederim.”Belçika’da yaşayan Berke Türkseven de Kovid-19 sürecinde Türkiye’de alınan kararların Avrupa’ya göre daha disiplinli olduğuna dikkati çekti. Önceki yıllarda her yıl 2 aylığına memleketlerine gittiklerini söyleyen Türkseven, “Bu yıl koronavirüs dolayısıyla beş haftalığına Emirdağ’a babamla geldik. Annem ve kardeşim gelmedi. Burada olmaktan çok mutluyum ama Belçika’ya gittiğimizde iki hafta karantinada kalacağız” diye konuştu.
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Esnaf Yaşar Buzlu ise Belçika, Hollanda, Fransa ve Almanya’da yaşayan hemşerilerine çağrıda bulunarak, “Gelin, etinizi, sütünüzü, peynirinizi burada rahatlıkla yiyebilirsiniz. Emirdağ güzel ve yaşamaya değer” dedi.