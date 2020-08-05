‘Küçük Brüksel’de gurbetçi yoğunluğu

“Tedbirimizi Belçika’da da aldık, Türkiye’de de alıyoruz. Salgın sürecinde 3 ay orada sıkıntı yaşadık. Şimdi burada da geziyoruz. İnşallah, yakın günlerde bu salgın da biter. Biz geldik, şimdilik de hiçbir sıkıntımız yok. Memleket özlemi çekenlere de gelmelerini tavsiye ederim.”Belçika’da yaşayan Berke Türkseven de Kovid-19 sürecinde Türkiye’de alınan kararların Avrupa’ya göre daha disiplinli olduğuna dikkati çekti. Önceki yıllarda her yıl 2 aylığına memleketlerine gittiklerini söyleyen Türkseven, “Bu yıl koronavirüs dolayısıyla beş haftalığına Emirdağ’a babamla geldik. Annem ve kardeşim gelmedi. Burada olmaktan çok mutluyum ama Belçika’ya gittiğimizde iki hafta karantinada kalacağız” diye konuştu.