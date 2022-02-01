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Kübra Ece kimdir, neden öldü? Bizim Köyün Kızları yarışmasıyla tanınan Kübra Ece'nin ölümünde son gelişmeler

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Bizim Köyün Kızları yarışmasıyla tanınan Kübra Ece hayatını kaybetti. Kübra Ece, henüz bilinmeyen bir şekilde Avcılar Gümüşpala Mahallesi'ndeki binanın 4. katından düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kübra Ece kurtarılamadı. Kübra Ece’nin yaşamına son verdiği iddia edilmişti.

1/4Kübra Ece kimdir, neden öldü Bizim Köyün Kızları yarışmasıyla tanınan Kübra Ecenin ölümünde son gelişmeler

Televizyon programıyla ünlenen Kübra Ece (30) Avcılar’da hayatını kaybetti. Binanın 4’üncü kattan düştüğü öne sürülen Ece’nin ölümüyle ilgili evde bulunan 7 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

2/4Kübra Ece kimdir, neden öldü Bizim Köyün Kızları yarışmasıyla tanınan Kübra Ecenin ölümünde son gelişmeler

Vefat haberini Ece'nin de arkadaşı olan, Instagram fenomeni Habibe Durkaya yaptığı paylaşımıyla doğruladı. Durkaya; "Babanla konuşana kadar inanmak istemedim. Neden gittin neden? Ben seni hep gülen yüzünle hazırlayacağım. BKK'nın (Bizim Köyün Kızları) meleği. Mekanın cennet olsun." ifadelerini kullandı.

3/4Kübra Ece kimdir, neden öldü Bizim Köyün Kızları yarışmasıyla tanınan Kübra Ecenin ölümünde son gelişmeler

Acı haberle yıkılan Kübra Ece’nin ailesi, kızlarını bugün toprağa verdi. Olayla ilgili konuşan Kübra Ece’nin kuzeni İbrahim Sunar, cinayet şüphesi olduğunu ifade ederek sonuna kadar konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

4/4Kübra Ece kimdir, neden öldü Bizim Köyün Kızları yarışmasıyla tanınan Kübra Ecenin ölümünde son gelişmeler

Sunar, çok bilgileri olmadığını ama medyaya yansıtıldığı gibi nişanlı olmadığını kaydederek, Biz sadece çok yakın bir arkadaşının doğum gününe gittiğini biliyoruz. Doğum gününü kutluyorlar eve geliyorlar. Daha sonra ne olduysa, telefon mu geldi Haber mi geldi bilmiyorum çıkıp olayın yaşandığı eve gidiyorlar. Ondan sonrasını biz de bilmiyoruz. Şu an polis de oradakilerin ifadelerini alıyor zaten. Adalete güveniyoruz. Bu olayın peşini kesinlikle bırakmayacağız. Olayın gerçekleştiği ev bir arkadaşlarına ait. Bizim kızımızın çok yakın bir arkadaşının erkek arkadaşının evi. Ama içeride ne oldu ne bitti biz de bilmiyoruz. Bize sabah 04.30 gibi haber geldi. Biz hep beraber koştuk gittik. Bunun mutlaka bir sorumlusu vardır. Ya biri itti ya da kendisi atladı. Atladıysa da neden atladı? Orada illa ki bir konuşma oldu, bir şeyler geçti ki kızımız yaptıysa da bu duruma geldi. Orasını tabi adalet çözecek. Devletin bütün kadın cinayetlerinde olduğu gibi bu konuda da failleri bulacağına inanıyorum. Biz de o zaman işte yapacak bir şeyimiz yok yasımızla oturacağız. Nişanlısı yok, öyle bir şey yok. Olayla alakalı da 7 şüpheli gözaltında sorguları yapılıyor diye biliyoruz" dedi.

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