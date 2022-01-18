Survivor Panorama sunucusu Kübra Açıl kimdir? Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl hakkında bilgiler

KÜBRA AÇIL KİMDİR?

Kübra Açıl, sunuculuk ve spor muhabirliği kariyeriyle biliniyor. İstanbul Üniversitesi BESYO mezunu olan Açıl, kamera önünde ve arkasında da görev almıştır. "Yetenek Sizsiniz" ve "Survivor"da görev aldı .Şeyma Subaşı'ya çok benzetilen Kübra Açıl'ın bir de Duru adında bir kızı var.