Survivor Panorama sunucusu Kübra Açıl kimdir? Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl hakkında bilgiler

Survivor Panorama'nın bu haftaki yorumcularından biri de Kübra Açıl oldu. Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın ablası olan Açıl, Survivor adasındaki paylaşımlarıyla yeni projesinin sinyalini vermişti.
Ekrana dönüş tarihini açıklayan Kübra Açıl "Uzun süre sonra tekrar ekranlarda olacak olmak beni çok heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.
Kübra Açıl, sunuculuk ve spor muhabirliği kariyeriyle biliniyor. İstanbul Üniversitesi BESYO mezunu olan Açıl, kamera önünde ve arkasında da görev almıştır. "Yetenek Sizsiniz" ve "Survivor"da görev aldı .Şeyma Subaşı'ya çok benzetilen Kübra Açıl'ın bir de Duru adında bir kızı var.