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Survivor Panorama sunucusu Kübra Açıl kimdir? Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl hakkında bilgiler

#Kübra Açıl#Kübra Açıl Kimdir#Şeyma Subaşı'nın Ablası

Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl, Survivor All Star’ın çekildiği Dominik adasındaki paylaşımlarıyla çok konuşuldu. Survivor Panorama ve Ekstra kadrolarına dahil olan Kübra Açıl'ın hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Peki, Survivor Panorama sunucusu Kübra Açıl kimdir? Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl hakkında bilgiler

1/3Survivor Panorama sunucusu Kübra Açıl kimdir Şeyma Subaşının ablası Kübra Açıl hakkında bilgiler

Survivor Panorama'nın bu haftaki yorumcularından biri de Kübra Açıl oldu. Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın ablası olan Açıl, Survivor adasındaki paylaşımlarıyla yeni projesinin sinyalini vermişti.

2/3Survivor Panorama sunucusu Kübra Açıl kimdir Şeyma Subaşının ablası Kübra Açıl hakkında bilgiler

Ekrana dönüş tarihini açıklayan Kübra Açıl "Uzun süre sonra tekrar ekranlarda olacak olmak beni çok heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.

3/3KÜBRA AÇIL KİMDİR

KÜBRA AÇIL KİMDİR?

Kübra Açıl, sunuculuk ve spor muhabirliği kariyeriyle biliniyor. İstanbul Üniversitesi BESYO mezunu olan Açıl, kamera önünde ve arkasında da görev almıştır. "Yetenek Sizsiniz" ve "Survivor"da görev aldı .Şeyma Subaşı'ya çok benzetilen Kübra Açıl'ın bir de Duru adında bir kızı var.

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#Kübra Açıl#Kübra Açıl Kimdir#Şeyma Subaşı'nın Ablası