Kubilay Aka: Set ortamımız endüstri meslek lisesi gibi

Kubilay Aka, YouTube’da yayınlanan ‘Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler’e katıldı. İşte Kubilay Aka'nın açıklamalarından satır başları:-Hayatımda canlandırabileceğim en özel karakter ‘Vatanım Sensin’deki ‘Ali Kemal’ rolüydü. Müthiş bir derinliği vardı.-Sette dizlerim titrerdi. Ama babamı arayıp söylediğim zaman yüzüme telefonu kapatmıştı. Dizi başlayana kadar inanmamıştı. Sonra ‘Seninle gurur duyuyorum’ deyince ağladım.Devlet dairesinde sıra beklemem-Devlet dairesinde ünlülüğüm işe yarar. Sıra beklemem.-Şimdiki set ortamımız endüstri meslek lisesi gibi. Çoğu erkek.-Çiğnediğim en büyük yasak; sürekli arabayı kaçırmamdı. Maalesef ki hâlâ çok hızlı araba kullanıyorum. Güvenlik önlemlerini alarak ama. Ölmem ancak çok çarparım.-Bunalıma girersem 5-6 ay sürer.-Hiç bitmeyecek bir karantinaya girsem yanıma babamı ve Scarlett Johansson’u alırım.