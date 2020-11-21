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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 21 Kasım 2020 - 16:42 | 

Kubilay Aka: Set ortamımız endüstri meslek lisesi gibi

Oyuncu Kubilay Aka'dan samimi açıklamalar. Yakışıklı oyuncu set ortamından, hız tutkusuna birçok konuda merak edilenlerini anlattı.

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Kubilay Aka, YouTube’da yayınlanan ‘Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler’e katıldı. İşte Kubilay Aka'nın açıklamalarından satır başları:

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-Hayatımda canlandırabileceğim en özel karakter ‘Vatanım Sensin’deki ‘Ali Kemal’ rolüydü. Müthiş bir derinliği vardı.

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-Sette dizlerim titrerdi. Ama babamı arayıp söylediğim zaman yüzüme telefonu kapatmıştı. Dizi başlayana kadar inanmamıştı. Sonra ‘Seninle gurur duyuyorum’ deyince ağladım.

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"Devlet dairesinde sıra beklemem"

-Devlet dairesinde ünlülüğüm işe yarar. Sıra beklemem.

-Şimdiki set ortamımız endüstri meslek lisesi gibi. Çoğu erkek.

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-Çiğnediğim en büyük yasak; sürekli arabayı kaçırmamdı. Maalesef ki hâlâ çok hızlı araba kullanıyorum. Güvenlik önlemlerini alarak ama. Ölmem ancak çok çarparım.

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-Bunalıma girersem 5-6 ay sürer.

-Hiç bitmeyecek bir karantinaya girsem yanıma babamı ve Scarlett Johansson’u alırım.

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