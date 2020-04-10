Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? Tarih belli oldu mu?
Corona virüsünü ülkemizde önlemek adına kuaför ve berberler kapatıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeyle kapatılan bu yerlerin geçici süreliğine faaliyeti durduruldu. Evde izolasyon sürecinin önemli olduğu günlerde kuaför ve berberlerin ne zaman açılacağı pek çok vatandaşın gündemine geldi. Peki, Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? Tarih belli oldu mu? İşte, kuaför ve berberlerin açılacağı tarihle ilgili ayrıntılar.
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1
İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelge kapsamında, koronavirüs salgını nedeniyle berber, güzellik salonu ve kuaförlerin faaliyetleri ikinci bir emre kadar durduruldu. Bakanlığın 81 il valiliğine gönderdiği "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelgede, berber, kuaför, güzellik merkezlerinin kapatılmasının ardından, bu iş yerlerinin ne zaman tekrar faaliyet göstereceği merak konusu oldu. Peki, kuaförler ne zaman açılacak? İşte, o konuyla ilgili bilgiler...
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KUAFÖR VE BERBERLERLA İLGİLİ GENELGE
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek ve vatandaşları korumak amacıyla daha önce bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması için illere genelgeler gönderen İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda, alınan tedbirlere ilave olarak bir genelge daha gönderdi.
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Genelgeyle, yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurulacak.
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Bakanlık, söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile iş birliği içinde ilgili kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.
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KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILACAK?
Uygulamanın ne zaman biteceği ve bu iş yerlerinin ne zaman açılacağı henüz belli değil. Konuya dair resmi kurum ya da kişilerden açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.