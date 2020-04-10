Gündem Haber Giriş: 09 Nisan 2020 - 21:03 , 09 Nisan 2020 - 21:25

Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? Tarih belli oldu mu?

Corona virüsünü ülkemizde önlemek adına kuaför ve berberler kapatıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeyle kapatılan bu yerlerin geçici süreliğine faaliyeti durduruldu. Evde izolasyon sürecinin önemli olduğu günlerde kuaför ve berberlerin ne zaman açılacağı pek çok vatandaşın gündemine geldi. Peki, Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? Tarih belli oldu mu? İşte, kuaför ve berberlerin açılacağı tarihle ilgili ayrıntılar.