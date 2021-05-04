Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? İşte kısıtlamanın biteceği tarih
Hızla artan koronavirüs vakalarının ardından geçtiğimiz hafta başlayan tam kapanma süreci devam ediyor. Tam kapanmada faaliyetlerine ara verilen işletmelerden biri de kuaför ve berberler. Bu işletmelerin ne zaman yeniden faaliyete başlayacağı, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, kuaförler ve berberler ne zaman açılacak?
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Berberlerin tam kapanma kısıtlamaları boyunca çalışmaması vatandaşları meraklandırdı. Kişisel bakımları için berber ve kuaförlerin açılacağı tarihe odaklanan vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı resmi verileri sorguluyor. İşte, konuya dair son bilgiler...
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Bakanlık söz konusu süre zarfında açık olacak işletmelerin çalışma saatleri hakkında bilgi vermişti.
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Dolayısı ile berber ve kuaförler tam kapanma sürecinde çalışmayacak.
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Tam kapanma 17 Mayıs'ta sona erecek. Berber ve kuaförlerin bu tarihten sonra belirlenecek hususlar çerçevesinde çalışmalarını sürdüreceği tahmin ediliyor.