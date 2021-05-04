Gündem Haber Giriş: 04 Mayıs 2021 - 17:35 | 04 Mayıs 2021 - 17:35

Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? İşte kısıtlamanın biteceği tarih

Hızla artan koronavirüs vakalarının ardından geçtiğimiz hafta başlayan tam kapanma süreci devam ediyor. Tam kapanmada faaliyetlerine ara verilen işletmelerden biri de kuaför ve berberler. Bu işletmelerin ne zaman yeniden faaliyete başlayacağı, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, kuaförler ve berberler ne zaman açılacak?