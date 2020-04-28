Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak sorusu son günlerde giderek gündemin önemli maddelerinden birisi olmaya devam ediyor. Ramazan ayının ilk haftası tamamlanırken pek çok vatandaş, bayram günlerinde yakınlarını ziyaret etme olasılığını düşünerek berberler ve kuaförler ne zaman açılacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler



KUAFÖRLER VE BERBERLER NE ZAMAN AÇILACAK?



Berberlerin ya da kuaförlerin çalışma yasaklarının kaldırılması, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile gerçekleşecek. Koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmasıyla birlikte berberler ve kuaförler yeniden işlerinin başına dönebilecek.



İçişleri Bakanlığı, söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile iş birliği içinde ilgili kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.