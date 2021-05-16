Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak, 17 Mayıs'ta açılacak mı? 2021 kuaförler ve berberlerin açılış tarihinde son durum
Kuaförler ve berberlerin açılacağı tarih gündemde yer alan konuların başında geliyor. Tam kapanma sürecinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağının pazartesi günü bitmesinden dolayı kuaförler ve berberlerin açılış tarihi için gözler 17 Mayıs'a çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada pazartesi gününden sonrası Türkiye'nin normalleşme takviminin hayata geçeceğini bildirdi. Peki, kuaförler ve berberler ne zaman açılacak, 17 Mayıs'ta açılacak mı? İşte, kuaförler ve berberlerin açılacağı tarih hakkında bilgiler.
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Berber ve kuaförlerin ne zaman açılacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. 29 Nisan'da başlayan tam kapanma sürecinde artık son saatlere girildi. Yeni normalleşme ile beraber kafe, restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidilecek. Kuaför, berber, güzellik salonu gibi yerlerin açılacağı tarih hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, bu yerlerin de 17 Mayıs sonrası açılması bekleniyor.
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KUAFÖRLER VE BERBERLER VE NE ZAMAN AÇILACAK?
İçişleri Bakanlığı tarafından kuaförlerin ve berberlerin ne zaman açılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Genelge ile güzellik merkezlerinin/salonlarının faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar geçici olarak ara verilmişti.
Tam kapanma 17 Mayıs'ta sona erecek. Berber ve kuaförlerin bu tarihten sonra belirlenecek hususlar çerçevesinde çalışmalarını sürdüreceği tahmin ediliyor.
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YENİ NORMALLEŞME NASIL OLACAK?
Türkiye'nin 17 Mayıs sonrası normalleşme planına göre okullar bu yılı uzaktan eğitim ile tamamlayacak, kafeler ve restoranlar saat ve müşteri kotası ile açılacak.
Turizm ile ilgili hazırlıklar da tüm hızı ile devam ediyor. Oteller çok sıkı önlemler alacak. Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve gizli denetçiler ile üç taraflı bir denetim yapılacak.
Tam kapanma öncesi büyükşehirlerden Anadolu'ya gidenlerin geri dönüşleri de endişe yaratıyor. Tam kapanma kararının bitmesiyle tekrar büyükşehirlere dönecek kişiler için önlem alınması gerektiği belirtiliyor.
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Normalleşme kapsamında ilk olarak berber, terzi, kuaför gibi küçük işletmelerin açılabileceği konuşuluyor. Restoran ve kafelerin de dış alanlarını kullanarak saat ve müşteri kotasıyla açılabileceği konuşuluyor.
Kademeli açılma süreci içerisinde düğün, nişan, taziye, asker uğurlama gibi organizasyonlara vaka sayılarının daha da düşmesinden sonra izin verilmesi bekleniyor.