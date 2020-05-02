Kuaförler ne zaman açılacak? Berberler ne zaman çalışmaya başlayacak?

Koronavirüs salgınını önleme tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile iş yerlerini kapatan berber ve kuaförlerin bekleyişi devam ediyor. Berberlerin yanı sıra vatandaşlar da berberlerin yeniden faaliyete geçeceği tarihi merakla bekliyor. Bir aydan uzun süredir kapalı olan bu dükkanların Ramazan Bayramı öncesi ya da sonrası açılıp açılmayacağı araştırılıyor. Peki, berberler ve kuaförler ne zaman açılacak?



Tüm dünyada vaka sayısının 3 milyonu aştığı Koronavirüs, ülkemizde sosyal hayatı oldukça etkiledi. Koronavirüs vakalarının Türkiye'de görülmesinin ardından alınan tedbirler kapsamında güzellik salonları, kuaför ve berberlerin faaliyetleri İçişleri Bakanlığı tarafından geçici süreliğine durulmuştu. Faaliyetlerine geçici süreliğine ara verilen berber ve kuaförlerin yeniden ne zaman açılacağı araştırılıyor. İşte, konuya dair merak edilenler...