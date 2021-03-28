Kuaförde böbrek taşı sancısı

Kuaför çalışanları tarafından yakındaki Medica Tıp Merkezi’ne götürülen Demet Evgar’ın bir anda tutan ağrılarının nedeninin böbrek taşı olduğu anlaşıldı. Ünlü oyuncu, yapılan müdahalenin ardından kendisini daha iyi hissetmeye başlayınca dinlenmek için evine geçti.
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Sadece o kelimeyi söyledim
Yağmur Ün, “Randıman” filmindeki rol arkadaşı Gökhan Çelik’e hakaret edip yumruk attığı iddiasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Ün, geçen haftaki duruşmada, “Ben sadece ‘vermezsen şerefsizsin’ dediğimi kabul ediyorum. Beraatimi talep ediyorum” dedi. Dava 1 Haziran’a ertelendi. 2 yıl önce Ordu’da yaşanan olayda ikilinin klima yüzünden tartıştığı, Ün’ün Çelik’e hakaret edip karnına yumruk attığı öne sürülmüştü. Çelik, Şehit Aileleri Derneği’ne 50 bin lira bağış yapılırsa davadan vazgeçeceğini söylemiş, Ün bağış yapmayınca dosya mahkemeye taşınmıştı.
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Virüs korkusu arttı
Koronavirüse yakalanmaktan korkan Sezen Aksu, stüdyosunda sıkı tedbirler aldı. Çalışanlarına haftada bir kere koronavirüs testi yaptıran Aksu, seslendirme yapmak için stüdyoyu kullanmak isteyenlerden de test istemeye başladı. Aksu’nun, koronavirüs vakasına rastlanan bir dizi setinin seslendirme ekibinin stüdyosuna gelmesinin ardından duyduğu endişe üzerine bu kararı aldığı öğrenildi.
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Özel oda tuttu
Müjde Ar, bir süredir hastanede kanser tedavisi gören kardeşi Mehtap Ar’a özel bir oda tuttu. VIP hastalar için hazırlanmış katta kalan abla-kardeş, izole bir şekilde yaşıyor. Müjde Ar, kardeşinin tedavisiyle yakından ilgileniyor.
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Orman içinde ev arıyor
Sertab Erener, Zekeriyaköy’de orman içinde bir sitede yaşayan Nil Karaibrahimgil -Serdar Erener çiftine komşu olacak gibi. Geçen hafta abisi Serdar Erener’le Zekeriyaköy’de ev bakan Erener, pandemi nedeniyle Bodrum’daki evinde yaşıyor. Ünlü şarkıcı, İstanbul’da da Bodrum’daki evine benzer ev arıyor.
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Titizlik hastası
Temizlik takıntısıyla bilinen Ece Seçkin, günde iki kere toz alıp özel filtreli hava temizleme makineleri kullanıyor. Evini her gün silip her tarafı dezenfekte eden Seçkin’in 15 günde bir perdelerini yıkamadan duramadığı öğrenildi. Şarkıcının bu halleri yakın çevresine “pes” dedirtmiş.
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Kuşadası için harekete geçti
Şarkıcı Hayko Cepkin, restorasyon işine girdi. Zamanının büyük bir kısmını Kuşadası’ndaki çiftliğinde geçiren şarkıcı, civarda bulunan tarihi eserleri restore etmek istiyor. Bunun için de Cepkin, bir dernek kurmayı hedefliyor. Kuşadası’nda çiftliği olan Hayko Cepkin, Kuşadası civarında bulunan bazı tarihi eserlerin restorasyonu için harekete geçti. Restorasyon işlerinde gerekli kurumlara yardımcı olmak isteyen şarkıcı, bunun için başvuruda bulundu. Yaşadığı bölgenin daha da güzelleşmesini istediğinden bu atılımı yapmaya karar veren Cepkin, bir yandan da dernek kurmak için harekete geçti. En hızlı şekilde dernek kurabilmek için birkaç tanıdığını devreye sokan Hayko Cepkin, dernek kurulduktan sonra birçok tarihi yapıyı da restore ettirmek için çalışmalara başlayacak. Cepkin’in aynı zamanda bölgede gayrimenkul işine de girdiği söyleniyor.
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Candan mutfakta
Pandemi nedeniyle bir yıldır Lüleburgaz’daki çiftlik evinde yaşayan Candan Erçetin, çektiği yemek videolarını YouTube’daki takipçileriyle paylaşıyor. Erçetin’in hayranları, yaptığı yemekleri bir kitapta toplaması için şarkıcıya talepte bulundu. Candan Erçetin’in konuyla ilgili düşüncesi ise merak konusu oldu.
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Yolculuk yoga kampına
Sanem Çelik yoga kampına katılacak. Önümüzdeki ay Fethiye’de düzenlenecek kamp için hazırlıklar yapan oyuncu, sonrasında da kısa bir tatil daha yapıp yeni projelerine yoğunlaşacak.