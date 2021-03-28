Kuaförde böbrek taşı sancısı

Kuşadası için harekete geçti Şarkıcı Hayko Cepkin, restorasyon işine girdi. Zamanının büyük bir kısmını Kuşadası’ndaki çiftliğinde geçiren şarkıcı, civarda bulunan tarihi eserleri restore etmek istiyor. Bunun için de Cepkin, bir dernek kurmayı hedefliyor. Kuşadası’nda çiftliği olan Hayko Cepkin, Kuşadası civarında bulunan bazı tarihi eserlerin restorasyonu için harekete geçti. Restorasyon işlerinde gerekli kurumlara yardımcı olmak isteyen şarkıcı, bunun için başvuruda bulundu. Yaşadığı bölgenin daha da güzelleşmesini istediğinden bu atılımı yapmaya karar veren Cepkin, bir yandan da dernek kurmak için harekete geçti. En hızlı şekilde dernek kurabilmek için birkaç tanıdığını devreye sokan Hayko Cepkin, dernek kurulduktan sonra birçok tarihi yapıyı da restore ettirmek için çalışmalara başlayacak. Cepkin’in aynı zamanda bölgede gayrimenkul işine de girdiği söyleniyor.