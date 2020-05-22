Kuaför ve Berberler bu akşam (22 Mayıs) saat kaça kadar açık?

Diğer illerde berberler ve kuaförler açık olacak mı? İstanbul Valisi'nin yaptığı açıklama sonrası diğer illerdeki kuaför ve berberlerin çalışma saatleri de merak edilir oldu. Diğer iller için bir açıklama yapılmazken, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre diğer illerdeki berberler 22 Mayıs Cuma gününe kadar 09.00-21.00 saatleri arasında açık olacak. Arefe günü ve bayram boyunca tüm Türkiye'de sokağa çıkma yasağı uygulaması olacağı için kuaförler ve berberler arefe günü açık olmayacak.