Kuaför, berber, düğün salonları ve sinemalar kapatılacak mı, saat kaçta açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Kuaför, berber, düğün salonları ve sinemaların kapatılıp kapatılmadığı ve ne zaman açılacağı gündemde yer alıyor. Koronavirüs sürecinde yeni yasakların neler olduğu merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından güncel açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında dün akşam saat 22.00'den itibaren bazı işletmelerin kapatılacağını açıkladı. Gözler şimdi kuaför, berber, düğün salonları ve sinemaların durumunda. Peki, kuaför, berber, düğün salonları ve sinemalar kapatıldı mı? İşte yanıtı
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Koronavirüs önlemleri Türkiye'nin salgın sürecinde gündemde yer almaya devam ediyor. Bazı illerde vaka sayısında yaşanan artışın ardından koronavirüs tedbirleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ndan açıklama geldi. Dün kabine toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Pazar ve market gibi yoğun insanların olduğu yerlerde denetim arttırılacaktır. " dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonlarının saat 22.00'da kapatılacağını belirtti.
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KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ BELLİ OLDU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşıların bahar aylarıyla birlikte vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.
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Koronavirüs önlemlerine de değinen Erdoğan şunları ifade etti;
Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erecektir.
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Yüz yüze eğitime geçiş konusunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgının seyrine göre, önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarının değerlendirileceğini açıkladı.
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Erdoğan, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşıların bahar aylarıyla birlikte vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.
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Erdoğan, "Aşı çalışmaları dünyada ve ülkemizde devam ediyor. Yıl sonunda yurt dışında üretilen aşının ülkemizde kullanılacak hale geleceğine inanıyorum. Yerli aşının da sonbahar zamanında hazır hale gelecektir. " dedi.