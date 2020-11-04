Gündem Haber Giriş: 04 Kasım 2020 - 18:27 | 04 Kasım 2020 - 18:27

Kuaför, berber, düğün salonları ve sinemalar kapatılacak mı, saat kaçta açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama

Kuaför, berber, düğün salonları ve sinemaların kapatılıp kapatılmadığı ve ne zaman açılacağı gündemde yer alıyor. Koronavirüs sürecinde yeni yasakların neler olduğu merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından güncel açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında dün akşam saat 22.00'den itibaren bazı işletmelerin kapatılacağını açıkladı. Gözler şimdi kuaför, berber, düğün salonları ve sinemaların durumunda. Peki, kuaför, berber, düğün salonları ve sinemalar kapatıldı mı? İşte yanıtı