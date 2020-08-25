Kronik rahatsızlığı olan öğrencilere uzaktan eğitim imkanı!

Buna göre, 21 Eylül 2020 Pazartesi günü başlayacak yeni ders yılı için okullarda, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu doğrultusunda hijyene yönelik hazırlıklar tamamlanacak.



Okul yönetimlerince kayıt sırasında, mevzuatta yeri olmayan fatura, sözleşme gibi belgeler velilerden talep edilmeyecek, ancak kayıt alanı içinde olmadığı ve adrese ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmediğinden kuşku duyulan durumlarda, köy veya mahalle muhtarları ile koordineli bir şekilde gerekli araştırma yapılarak, ilgili kanun hükümleri gereğince aykırı davrananlarla ilgili işlem yapılacak.



Derse başlama saatleri, Kovid-19 salgınının etkisi, coğrafi şartlar, iklim ve çevre koşullarındaki farklılıklar göz önüne alınarak gerek taşımalı sistemle taşınan öğrencilerin durumu açısından gerekse özel öğrenci servisiyle taşınan öğrencilerin gün aydınlanmadan yola çıkmalarına müsaade edilmeyecek ve gün ışığından daha fazla yararlanılması için valiliklerce düzenlenme yapılacak.



