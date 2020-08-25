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Haber Giriş: 25 Ağustos 2020 - 15:37 | 

Kronik hastalıklar nelerdir? E-nabız kronik hastalıkların listesi

Kronik hastalıkların listesi araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi'nde kronik hastalıklar listesinde hastalığı yer alan resmi ve özel ilköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler belirtilen adımları takip ettikten sonra eğitimlerine uzaktan devam edebilecekler. Peki kronik hastalıklar nelerdir? İşte e-nabız giriş ekranı ve detaylar…

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Kronik hastalıklar ile ilgili yapılan açıklamanın ardından e-nabız giriş ekranı yoğun ilgi görüyor. Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül tarihinde yapılacak. Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi'nde kronik hastalıklar listesinde hastalığı yer alan resmi ve özel ilköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin uzaktan eğitime devam edebilmesi için yapması gereken işlemler açıklandı. Öğrencilerin e-Nabız Sistemi'nden veya Sağlık Bakanlığınca belirlenecek diğer usullerle alacakları belge ile okul müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekiyor.

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MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sene başı iş ve işlemlerine ilişkin illere dün gönderilen yazıda, kronik rahatsızlığı bulunan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik yapılacak işlemler belirlendi.

E-NABIZ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Buna göre, Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi'nde kronik hastalıklar listesinde hastalığı yer alan resmi ve özel ilköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler, bu durumlarına ilişkin e-Nabız Sistemi'nden veya Sağlık Bakanlığınca belirlenecek diğer usullerle alacakları belge ile okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, eğitim faaliyetlerini Kovid-19 salgını süresince uzaktan eğitim ile sürdürebilecek.

3SAĞLIK BAKANLIĞININ BELİRLEDİĞİ KRONİK HASTALIKLAR NELERDİR
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SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN BELİRLEDİĞİ KRONİK HASTALIKLAR NELERDİR?

Halen immünsüpressif tedavi alanlar, metastatik veya kemoterapi, radyoterapi alan kanser hastaları, kornea nakli hariç solid organ nakli, kemik iliği-kök hücre nakli yapılan hastalar, kronik obstrüktif veya destrüktif akciğer hastalığı veya status astmatikus hikayesi olan hastalar, insüline bağlı diyabet ve komplike (serebrovasküler, koroner, böbrek, polinöropati) insülüne bağımlı olmayan diabetes mellitus hastaları, komplike hipertansiyon (serebrovasküler, böbrek, konjestif kalp yetmezliği), dekompanse kalp yetmezliği, akut koroner sendrom geçiren hastalar, kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlar, serebrovasküler hastalık (inme-kanama) geçirenler).

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