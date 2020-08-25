Kronik hastalıklar nelerdir? E-nabız kronik hastalıkların listesi

Kronik hastalıklar ile ilgili yapılan açıklamanın ardından e-nabız giriş ekranı yoğun ilgi görüyor. Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül tarihinde yapılacak. Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi'nde kronik hastalıklar listesinde hastalığı yer alan resmi ve özel ilköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin uzaktan eğitime devam edebilmesi için yapması gereken işlemler açıklandı. Öğrencilerin e-Nabız Sistemi'nden veya Sağlık Bakanlığınca belirlenecek diğer usullerle alacakları belge ile okul müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekiyor.