Kronik hastalıklar listesi yayımlandı! İşte e-nabız kronik hastalıklar listesi

Kronik hastalıklar araştırılan konular arasında yerini aldı. Sağlık Bakanlığınca belirlenen hastalıklardan 1 Haziran 2020'den önceki 2 yıl içerisinde 2 kez aynı tanıyı almış olan kamu çalışanlarına, Bakanlığın e-nabız sistemi üzerinden "İdari izne esas Covid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesi" verileceği açıklandı. Kamu çalışanları, söz konusu belgeyi e-nabız sistemi üzerinden temin edebilecek. İşte kronik hastalıkların listesi ve e-nabız giriş ekranı
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Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinde, kamu çalışanları için idari izne esas olacak hastalıkları belirledi. Kronik hastalıkların listesi bu açıklamanın ardından araştırılan konular arasında yerini aldı. Bakanlığın açıkladığı liste içerisinde halen immünsüpressif tedavi alanlar, metastatik veya kemoterapi, radyoterapi alan kanser hastaları, kornea nakli hariç solid organ nakli, kemik iliği-kök hücre nakli yapılan hastalar, kronik obstrüktif veya destrüktif akciğer hastalığı da bulunuyor. İşte detaylar..
KRONİK HASTALIKLARIN LİSTESİ YAYINLANDI
Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinde, kamu çalışanları için idari izne esas olacak hastalıkları belirledi. Sağlık Bakanlığınca belirlenen hastalıklardan 1 Haziran 2020'den önceki 2 yıl içerisinde 2 kez aynı tanıyı almış olan kamu çalışanlarına, Bakanlığın e-nabız sistemi üzerinden "İdari izne esas Covid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesi" üretileceği bildirildi.
Halen immünsüpressif tedavi alanlar, metastatik veya kemoterapi, radyoterapi alan kanser hastaları, kornea nakli hariç solid organ nakli, kemik iliği-kök hücre nakli yapılan hastalar, kronik obstrüktif veya destrüktif akciğer hastalığı veya status astmatikus hikayesi olan hastalar, insüline bağlı diyabet ve komplike (serebrovasküler, koroner, böbrek, polinöropati) insülüne bağımlı olmayan diabetes mellitus hastaları, komplike hipertansiyon (serebrovasküler, böbrek, konjestif kalp yetmezliği), dekompanse kalp yetmezliği, akut koroner sendrom geçiren hastalar, kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlar, serebrovasküler hastalık (inme-kanama) geçirenler).
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E-NABIZ ÜZERİNDEN BELGE ALINIYOR
Kamu çalışanları, söz konusu belgeyi e-nabız sistemi üzerinden temin edebilecek.
Sistem üzerinden "idari izne esas Covid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesi"ni alamayan kişiler, mevcut hastalık raporlarıyla kayıtlı olduğu aile hekimine müracaat edecek, durumu uygun görülenlere hastanın ibraz ettiği hastalık raporları ek yapılarak, aile hekimi tarafından "Covid-19 idari izin" tanısı ile durum bildirir tek hekim raporu düzenlenecek.