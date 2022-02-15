Kronik hastalıklar hangileri? Kronik Rahatsızlığı Olanlar ile Özel Eğitim Öğrencileri için MEB'ten yeni karar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
MEB 81 ile yazı gönderdi: Kronik rahatsızlığı olanlar ile özel eğitim öğrencileri devamsızlıktan muaf tutulacakMEB 81 ile yazı gönderdi: Kronik rahatsızlığı olanlar ile özel eğitim öğrencileri devamsızlıktan muaf tutulacak#Milli Eğitim Bakanlığı
Novak Djokovicten tarihi karar: Bütün sonuçlarına hazırım...Novak Djokovic'ten tarihi karar: 'Bütün sonuçlarına hazırım...'#Novak Djokovic
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalıSebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'#Beslenme
Lavrov duyurdu: Rusyada flaş adım Parlamentodan Ukrayna önerisi...Lavrov duyurdu: Rusya'da flaş adım! Parlamentodan 'Ukrayna' önerisi...#Rusya
Türkiye-BAE Yatırım Toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik bağlantının güçlenmesi için adımlar atıyoruzTürkiye-BAE Yatırım Toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik bağlantının güçlenmesi için adımlar atıyoruz#Cumhurbaşkanı
Ev alacaklar Enerji Kimlik Belgesine dikkatEv alacaklar Enerji Kimlik Belgesi'ne dikkat#Enerji Kimlik Belgesi
6 muhalefet partisi liderinin buluşması... Bahçeli: Bu ittifak çürümüş ve çözülmüştür6 muhalefet partisi liderinin buluşması... Bahçeli: Bu ittifak çürümüş ve çözülmüştür#MHP
Gaziantepteki görüntüler infial yaratmıştı Bebeğini öldüresiye döven baba ilk kez hakim karşısında...Gaziantep'teki görüntüler infial yaratmıştı! Bebeğini öldüresiye döven baba ilk kez hakim karşısında...#Cihan Göç
İş adamı tablonun içinde çıkınca ortalık karıştı Peş peşe istifalar...İş adamı tablonun içinde çıkınca ortalık karıştı! Peş peşe istifalar...#Italya
2 haftalık esaret böyle bitti... Sevgilisini kaçırıp rezidansa kilitledi2 haftalık esaret böyle bitti... Sevgilisini kaçırıp rezidansa kilitledi!#Rezidans
Feyzanın saçı başı dağınık ve yüzünde darp izleri vardı"Feyza'nın saçı başı dağınık ve yüzünde darp izleri vardı"#Özcan Deniz
İnfial yaratan görüntüler Göçmen teknesine binip poz verdilerİnfial yaratan görüntüler! Göçmen teknesine binip poz verdiler#Tunus
İlişki durumu karışıkİlişki durumu karışık!#Alişan
Kalbimden çıkarmadım ki parmağımdan çıkarayım'Kalbimden çıkarmadım ki parmağımdan çıkarayım'#Yaşar Alptekin
Kaçamazsın benimsin Hayranları da eleştirdi: Takıntılı tacizciKaçamazsın benimsin! Hayranları da eleştirdi: Takıntılı tacizci#Kanye West
HABERLERGündem Haberleri

Kronik hastalıklar hangileri? Kronik Rahatsızlığı Olanlar ile Özel Eğitim Öğrencileri için MEB'ten yeni karar

#Kronik Hastalıklar#Kronik Hastalıklar Hangileri#Kronik Hastalıklar Meb

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) kronik rahatsızlığı olanlar ile özel eğitim öğrencileri için yeni karar aldı. Milli Eğitim Bakanlığınca, Kovid-19 salgınının devam ettiği süre dahilinde, kronik rahatsızlığını sağlık kurulu raporuyla belgelendiren öğrenciler ile özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, velilerinin yazılı talebi dikkate alınarak okula devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf tutulacak. Peki, kronik hastalıklar hangileri? Hangi öğrenciler devamsızlıktan muaf tutulacak?

1/3Kronik hastalıklar hangileri Kronik Rahatsızlığı Olanlar ile Özel Eğitim Öğrencileri için MEBten yeni karar

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının, tüm kademe ve sınıf seviyelerinde Kovid-19 salgınına karşı alınan kapsamlı tedbirlerle haftada 5 gün yüz yüze olmak kaydıyla devam ettiği hatırlatıldı.

Söz konusu süreçte devamsızlıkla ilgili iş ve işlemlerin ise ilgili yönetmelik hükümlerine göre yürütüldüğüne işaret edilen yazıda, Bakanlığa ulaşan öğrenci ve veli taleplerinden, ilköğretim ve ortaöğretime devam eden kronik rahatsızlığı olan öğrenciler ile özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bir kısmının Kovid-19 salgını nedeniyle okula devam konusunda ilgili yönetmeliklerde yer alan hükümler nedeniyle sorun yaşadıklarının anlaşıldığı belirtildi.

Bakanlığın yazısında, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddesinde "İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda bu yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esaslar, Bakanlıkça ayrıca belirlenebilir." hükmünün yer aldığı hatırlatıldı.

2/3Kronik hastalıklar hangileri Kronik Rahatsızlığı Olanlar ile Özel Eğitim Öğrencileri için MEBten yeni karar

Bu hüküm gereğince, söz konusu öğrencilerin velilerinin yazılı olarak eğitim kurumu yönetimlerine başvurmaları halinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı ve Kovid-19 salgın hastalığının devam ettiği süre dahilinde Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nde yer alan devamsızlıkla ilgili hükümlerinin uygulanmayacağı bilgisine yer verildi.

Bu kapsamda, ilköğretim ve ortaöğretime devam eden, kronik rahatsızlığı olan ve bunu sağlık kuruluşlarından aldıkları sağlık kurulu raporuyla belgelendiren öğrenciler ile her tür ve kademede eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için velilerinin yazılı talebi dikkate alınarak ilgili mevzuatta yer alan devamsızlıkla ilgili hükümler uygulanmayacak.

3/3SAĞLIK BAKANLIĞININ BELİRLEDİĞİ KRONİK HASTALIKLAR NELERDİR

SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN BELİRLEDİĞİ KRONİK HASTALIKLAR NELERDİR?

Halen immünsüpressif tedavi alanlar,

Metastatik veya kemoterapi, radyoterapi alan kanser hastaları, kornea nakli hariç solid organ nakli, kemik iliği-kök hücre nakli yapılan hastalar,

Kronik obstrüktif veya destrüktif akciğer hastalığı veya status astmatikus hikayesi olan hastalar,

İnsüline bağlı diyabet ve komplike (serebrovasküler, koroner, böbrek, polinöropati) insülüne bağımlı olmayan diabetes mellitus hastaları,

komplike hipertansiyon (serebrovasküler, böbrek, konjestif kalp yetmezliği), dekompanse kalp yetmezliği, akut koroner sendrom geçiren hastalar,

Kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlar,

Serebrovasküler hastalık (inme-kanama) geçirenler).

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kronik Hastalıklar#Kronik Hastalıklar Hangileri#Kronik Hastalıklar Meb