Kronik hastalar ne zaman çalışmaya başlayacak? E-nabız kronik hastalıklar listesi
Corona virüsü normalleşme sürecinde, kronik hastalığı bulunanların işe dönüş tarihi gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinde, kamu çalışanları için idari izne esas olacak hastalıkları belirledi. Sağlık Bakanlığınca belirlenen hastalıklar içerisinde yer alanlar söz konusu belgeyi e-nabız sistemi üzerinden temin edebilecek. Peki, kronik hastalar ne zaman işe dönecek?
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Kronik hastalığı olanların ne zaman işe başlayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, "Kovid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar" başlıklı resmi yazıyı, tüm kamu kurum kuruluşlarına ve valiliklere gönderdi. Buna göre, kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayılacağı öngörüldü.
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KRONİK HASTALAR NE ZAMAN ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAK?
"Kovid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar" başlıklı resmi yazı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından tüm kamu ve kurum kuruluşları ile valiliklere gönderildi.
Söz konusu Genelge hükmüne göre, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç, 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığınca belirlenen kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayılacağı öngörüldü.
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Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan konuyla ilgili kaleme aldığı yazıda şunları ifade etti;
Yeni yayımlanan genelge ile kamuda çalışanların Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalar idari izinli sayılacak ve görevlerini yerine getirmiş sayılacaklar. Özel sektörde ise durum biraz daha farklı. Eğer işveren çalışma kararı almışsa, kronik hastalığı olanlar işvereni ile konuşarak, işbaşı yapabilir.
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KRONİK HASTALIKLARIN LİSTESİ YAYINLANDI
Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinde, kamu çalışanları için idari izne esas olacak hastalıkları belirledi. Sağlık Bakanlığınca belirlenen hastalıklardan 1 Haziran 2020'den önceki 2 yıl içerisinde 2 kez aynı tanıyı almış olan kamu çalışanlarına, Bakanlığın e-nabız sistemi üzerinden "İdari izne esas Covid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesi" üretileceği bildirildi.
Halen immünsüpressif tedavi alanlar, metastatik veya kemoterapi, radyoterapi alan kanser hastaları, kornea nakli hariç solid organ nakli, kemik iliği-kök hücre nakli yapılan hastalar, kronik obstrüktif veya destrüktif akciğer hastalığı veya status astmatikus hikayesi olan hastalar, insüline bağlı diyabet ve komplike (serebrovasküler, koroner, böbrek, polinöropati) insülüne bağımlı olmayan diabetes mellitus hastaları, komplike hipertansiyon (serebrovasküler, böbrek, konjestif kalp yetmezliği), dekompanse kalp yetmezliği, akut koroner sendrom geçiren hastalar, kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlar, serebrovasküler hastalık (inme-kanama) geçirenler).
Kamu çalışanları, söz konusu belgeyi e-nabız sistemi üzerinden temin edebilecek.