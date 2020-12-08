Krizden ilham aldı! 30 yaşında en zenginler listesine girdi

Afterpay, son aylarda talihi dönen tek şirket değil. Forbes’un analistlerine göre, en azından beş finans teknolojisi girişimcisi, pandemi döneminde milyoner saflarına geçti. İsimlerden bazıları, dijital banka Chime, Baiju Bhatt ve ‘bedava’ hisse alım satım uygulaması Robinhood. Klarna ve Margeta gibi diğer şirketler de oldukça verimli bir dönem geçirdi ve ani bir şekilde milyarderler kategorisine yaklaştı.