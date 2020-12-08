Krizden ilham aldı! 30 yaşında en zenginler listesine girdi
2015 yılında ailesiyle yaşayan Nick Molnar, çevrimiçi takı satıyordu. 250 dolardan 10,000 dolara kadar uzanan ürün yelpazesi sonrasında pandemide aklına bir fikir geldi ve sadece 30 yaşında onu en zenginler listesine taşıdı. İşte inanılmaz başarı hikayesi...
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Molnar o kadar başarılı oldu ki, eBay’de Avusturalya’nın bir numaralı satıcısı oldu. Molnar günde binlerce paket kargoluyor.
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Ve şimdi, pandemi ödemeler işini güçlendirirken, yükselen hisse fiyatı onu milyarder konumuna getirdi. Molnar, CNBC Make It’e, “Olanları gerçekten sindiremezsiniz çünkü çok şey çok hızlı gerçekleşti” dedi.
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Krizden ilham aldı
Molnar, kullanıcıların alışverişlerinin maliyetini normal, faizsiz taksitlerle kademelendirmesine olanak tanıyan bir ”şimdi al, sonra öde” ödeme platformu olan Afterpay’in kurucu ortağı ve CEO’su.
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2015'te kendinden 19 yaş büyük bir yatırım bankacısı olan Anthony Eisen’la tanıştı. İkili birlikte Afterpay’i kurdu. Afterpay, ABD, İngiltere, Avusturalya, Yeni Zelanda ve Kanada’dan yapılan düşük bütçeli alışverişlerde, tüketicinin altı hafta içinde, faizsiz dört taksitle ödeme yapmasını sağlayan çevirimiçi bir hizmet.
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Şimdi 30 yaşında olan Molnar, “2008 krizini yaşamış biriyim ve krediden nakde geçişi gördüm” dedi. Molnar’ın jenerasyonundaki kredi kartı olmayan ya da kredi kartlarındaki yüksek faiz oranlarından korkanlar, tüketimde bu yeni yöntemi kolaylıkla kabullendi.
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2016 yılında halka arz edilen Afterpay’in hisseleri neredeyse 10 kat yükseldi. İkinci çeyrekte 3,8 milyar dolarlık para transferi gerçekleşti. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre %127’lik bir yükselişe işaret etti. Bu yıl ise hisseleri yüzde 1300 arttı ve kullanıcısını ikiye katladı.
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Y kuşağı ödeme ürünü
O zamanlar Sydney Üniversitesi’nde ticaret öğrencisi olan Molnar, gençlerin harcama alışkanlıklarının değişmekte olduğunu fark etti. Teorisi mi? Gençler, kredi kartları gibi geleneksel finansal ürünlere şüpheyle yaklaştı ve bu da borçların hızla artmasına neden olabilir.
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Bu yüzden Molnar ve Eisen, ertelenmiş ödemeler için tüketicileri geri ödemeler için ücretlendirmek yerine satışlar için perakendecilerden ücret alacak yeni, Y kuşağı dostu bir alternatif bulmaya karar verdi.
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Mart ayında, Afterpay’in hisselerinde gerçekleşen bir düşüşten sonra, e-ticarete alışık olan ve kredi kartlarından hoşlanmayan y kuşağı, şirketin hisselerini rekor seviyelerde yükseltti. Şirket hisselerinin değeri yalnızca 6 ayda ikiye katlandı.
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″Şimdi satın al, sonra öde” modeli kapsamında , alışveriş yapanlar bir satın alma maliyetini (1.500 $ Avustralya doları veya 1.115 $ ’a kadar) dört eşit taksitle dağıtabilirken, katılımcı perakendeciler küçük bir komisyon ödenebiliyor. Bir kullanıcı geri ödemeyi kaçırırsa , satın alma işleminin tüm bedeli ödenene kadar hizmetten bloke edilir .
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Molnar açıklamasında, “Geleneksel finans alanı dediğim yerde, gelirin büyük çoğunluğu perakendeciden değil tüketiciden geliyordu. Ve bizim düşünce sürecimiz şuydu: Bunu nasıl tamamen tersine çevirirsiniz? ” dedi.
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Afterpay, son aylarda talihi dönen tek şirket değil. Forbes’un analistlerine göre, en azından beş finans teknolojisi girişimcisi, pandemi döneminde milyoner saflarına geçti. İsimlerden bazıları, dijital banka Chime, Baiju Bhatt ve ‘bedava’ hisse alım satım uygulaması Robinhood. Klarna ve Margeta gibi diğer şirketler de oldukça verimli bir dönem geçirdi ve ani bir şekilde milyarderler kategorisine yaklaştı.
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Ünlü desteğini kazanmak
2014 yılının sonlarında piyasaya sürüldükten sonra, işletme hızlı bir büyüme gördü. Nakit sıkıntısı çeken tüketiciler eşit taksit modelini beğenirken, satışları artırmak isteyen perakendeciler platforma girmek için küçük bir ücret ödemekten mutlu oldu.
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İki yıl içinde, Afterpay , Avustralya Menkul Kıymetler Borsası’nda çok fazla talep gören bir ilk halka arzda yaklaşık 18 milyon $ (25 milyon $ Avustralya doları) toplamayı başardı .
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Ancak iş, Afterpay’in 2018′de ABD lansmanının ardından realite yıldızı Kim Kardashian’dan bir tweet’in ardından uluslararası alanda yükseldi.
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Kız kardeşinin kozmetik markası Kylie Skin, şu anda , tüketici alışkanlıkları geliştikçe hizmete giren atletik giyim Lululemon ve Alman spor giyim üreticisi Adidas da dahil olmak üzere binlerce perakendeciden biri .
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Yükselen hisse senedi fiyatı
Mart 2020′de hisse başına 8 $ Avustralya dolarına düştükten sonra hisse fiyatı% 1.300 artarak Kasım ayında 105 $ Avustralya doları seviyesine ulaştı.
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Çinli teknoloji devi Tencent , Mayıs ayında şirketin% 5 hissesi için 200 milyon dolardan fazla ödeme yaptı. Bu, Afterpay’i Avustralya’daki en iyi hisse senetlerinden biri haline getirdi ve hem Nick hem de Anthony’yi - her biri% 7 hisseye sahip - milyarder statüsüne yükseltti .
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“Anthony, kurucu ortağım ve hisse fiyatını izlemeyeceğimiz konusunda çok erken bir kural koymuştum. Bazen hisse fiyatı yükselir ve düşer, bunun o dönemlerde daha iyi veya daha kötü bir iş olduğumuz anlamına geldiğini sanmıyorum ”dedi Molnar.
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Morgan Stanley şimdi, Afterpay’in bu yılın sonuna kadar yaklaşık 88 $ ’a ulaşabileceğini tahmin ediyor .
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Şimdi satın alın, daha sonra gözetim altında ödeyin
Yine de Afterpay’in hızlı büyümesi tam olarak iyi karşılanmadı. Eleştirmenler, şirketin aşırı ve sürdürülemez tüketici harcamalarını teşvik ettiğini savundu .Euromonitor’da Sydney merkezli kıdemli danışman Hianyang Chan “Bir açıdan, ‘şimdi al, sonra öde’ platformları tüketicilerin harcamaları konusunda daha bilinçli ve dikkatli olmalarını sağlıyor. (Ama) aynı zamanda savunmasız insanları gerçekte sahip olduklarından daha fazlasını harcıyor olabilecekleri bir konuma getirebilir, ”dedi.
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Küresel genişleme planları
Nick Molnar son olarak hedefleriyle ilgili, "ABD’de, son 12 ayda 4 milyar doların üzerinde hacim işledik, ancak bu bizim ikinci tam yılımız ve gerçekten daha yeni başlıyoruz" dedi.