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KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR? Son dakika Bitcoin ve kripto para gelişmeleri

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#Kripto#Kripto Paralar Neden Düşüyor#Bitcoin Neden Düşüyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2023 10:16

Kripto paralar neden düşüyor sorusu, önceki gün kripto para piyasalarında yaşanan olumsuz seyrin ardından araştırılmaya başlandı. Kripto para piyasalarının öncü borsalarından olan Binance'ta yaşanan gelişmeler ve akabinde SEC tarafından alınan kararlar, Bitcoin ve alt coinlerde düşüşe neden oldu. Peki, alt coinler, bitcoin ve kripto paralar neden düşüyor? İşte, o detaylar

1/4KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR Son dakika Bitcoin ve kripto para gelişmeleri

Kripto paralardaki düşüş, tüm dünyada yankılamaya devam ediyor. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'a, ABD sermaye piyasaları otoritesinin düzenbazlık soruşturması başlatmasının ardından lider kripto para birimi Bitcoin sert düşüşe yönelmişti. Bunun akabinde yeni gelişmeler de yaşandı. SEC'in Binance'a ve kurucusu Zhao'ya karşı açtığı davalar sonrasında Binance tarafından da hamle geldi. Binance ABD doları cinsinden para yatırılmasını durdurma kararı aldı. İşte, kripto paralarda yaşanan son gelişmeler

2/4KRİPRO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR

KRİPRO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Kripto para piyasalarına yatırım yapanların yüzü uzun süredir gülmüyor. Kasım 2021'den bu yana düşüş trendi içinde olan ve çalkantılı günler geçiren kripto paralara karşı bu sefer de ABD'den kötü haber geldi.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'a ABD sermaye piyasaları otoritesi SEC dava açtı. Hem Binance hem de Binance'ın kurucusu olan Changpeng Zhao davalık oldu.

Bu gelişmelerin ardından Bitcoin tarafında satışlar hızlandı. Piyasalara olan güven sarsıldı ve düşüş hız kazandı.

3/4KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR Son dakika Bitcoin ve kripto para gelişmeleri

Kripto para piyasalarında olumsuzlukların ardı arkası kesilmiyor. ABD'nin kripto para borsalarına açtığı davalarla birlikte kripto paralar hızla gerilerken Binance tarafında da yeni aksiyonlar alınmaya başlandı.

ABD sermaye piyasaları otoritesi SEC, Binance ve Coinbase'e soruşturma başlatmış ve bunu sonrasında dava aşamasına getirmişti.

Binance ise ABD'deki bağlı ortaklığı Binance US'un, SEC'n açtığı dava nedeniyle ABD doları cinsinden para yatırılmasının durdurulduğu açıkladı.

4/4KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR Son dakika Bitcoin ve kripto para gelişmeleri

Binance hedef haline getirildiklerini, yöneltilen iddiaların haksız ve temelsiz olduğunu, zamanında para çekme süreçlerinin tamamlanması için tüm dolar cinsinden para yatırmalarının ya da alım emirlerinin durdurulması kararını aldıklarını açıkladı.

Böylece Binance sadece kripto para borsası haline dönüşüme başlayacak.

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