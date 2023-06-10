KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR? Son dakika Bitcoin ve kripto para gelişmeleri

Kripto paralardaki düşüş, tüm dünyada yankılamaya devam ediyor. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'a, ABD sermaye piyasaları otoritesinin düzenbazlık soruşturması başlatmasının ardından lider kripto para birimi Bitcoin sert düşüşe yönelmişti. Bunun akabinde yeni gelişmeler de yaşandı. SEC'in Binance'a ve kurucusu Zhao'ya karşı açtığı davalar sonrasında Binance tarafından da hamle geldi. Binance ABD doları cinsinden para yatırılmasını durdurma kararı aldı. İşte, kripto paralarda yaşanan son gelişmeler