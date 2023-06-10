KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR? Son dakika Bitcoin ve kripto para gelişmeleri

KRİPRO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Kripto para piyasalarına yatırım yapanların yüzü uzun süredir gülmüyor. Kasım 2021'den bu yana düşüş trendi içinde olan ve çalkantılı günler geçiren kripto paralara karşı bu sefer de ABD'den kötü haber geldi.



Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'a ABD sermaye piyasaları otoritesi SEC dava açtı. Hem Binance hem de Binance'ın kurucusu olan Changpeng Zhao davalık oldu.



Bu gelişmelerin ardından Bitcoin tarafında satışlar hızlandı. Piyasalara olan güven sarsıldı ve düşüş hız kazandı.