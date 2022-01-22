Bitcoin ve Ethereum neden düştü? Kripto paralar (Bitcoin, Ethereum, Dogecoin) ne kadar oldu? İşte son durum

ABD borsalarındaki yüzde 1'i aşkın değer kaybı ardından kripto paralarda da sert bir düşüş yaşandı. Yaşanan düşüşler ardından kripto para yatırımcıları son durumu ve değer kaybının nedenini araştırıyor.
ABD-Rusya-Ukrayna üçgeninde sıcak gelişmelerin yaşandığı bu günlerde jeopolitik sorunlar kripto para piyasalarını olumsuz etkiliyor. Herhangi bir işgal anında küresel ekonomide dalgalanmalar yaşanabileceği riskini ortaya çıkarıyor.
Fed'in enflasyonla mücadele için faiz artırım hamlesinin yakın zamanda gelecek olması ihtimali de piyasalarda satış dalgası yarattı.
Jeopolitik sorunlardan beslenen yatırım aracı Altın ise ons bazında 2 ayın zirvesinde seyretmesi de kripto paralardan kaçışı tetikledi.
Bitcoin sert düşüşlerin etkisinden kurtulamadı. Gün içinde en düşük 35 bin 433 dolar, en yüksek de 39 bin 288 dolar seviyesini gördü. Saat 09:33 itibarıyla Bitcoin yüzde 8 oranında düşüşle 35 bin 655 dolardan işlem görüyor. Böylece Kasım ayında gördüğü 69 bin dolar tarihi zirvesinden yüzde 48 oranında uzaklaşmış oldu.
Ethereum da güçsüz duruşunu koruyor. Gün içinde en düşük 2460 doları gören Bitcoin saat 09:33 itibarıyla yüzde 13 oranında kayıpla 2491 dolardan alıcı buluyor.
Şaka olarak ortaya çıkan sonrasında finansal değere ulaşan Dogecoin ve Shiba Inu de sert düşüşte. Dogecoin yüzde 13 oranında değer kaybıyla 0.1332 dolar seviyesinde, Shiba Inu ise yüzde 23 oranında kayıpla 0.00001972 dolardan alıcı buluyor.