Bitcoin ve Ethereum neden düştü? Kripto paralar (Bitcoin, Ethereum, Dogecoin) ne kadar oldu? İşte son durum

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin sert düşüşlerin etkisinden kurtulamadı. Gün içinde en düşük 35 bin 433 dolar, en yüksek de 39 bin 288 dolar seviyesini gördü. Saat 09:33 itibarıyla Bitcoin yüzde 8 oranında düşüşle 35 bin 655 dolardan işlem görüyor. Böylece Kasım ayında gördüğü 69 bin dolar tarihi zirvesinden yüzde 48 oranında uzaklaşmış oldu.