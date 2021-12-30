Kripto para yasası ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kripto para yasasının hazır olduğunu açıklamasının ardından gözler Meclis'e çevrildi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kripto para temsilcileriyle bir araya geldi. Elitaş, "Ortak kanaatimiz bir an önce yasanın çıkarılmasıdır" dedi. Peki, kripto para yasası ne zaman çıkacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Önümüzdeki yaz aylarında ekonomimizin bambaşka iklime girdiğine şahitlik edeceğiz. Tedbir paketiyle birlikte kurun üzerindeki köpüğün bir günde ortadan kalktığını gördük" ifadelerini kullanırken; kripto paralarla ilgili "Kripto para yasası hazır. Gecikmeden Meclis'e göndererek bu konuda adım atacağız" dedi. İşte, kripto para yasasında son durum...
MECLİS'TE KRİPTO PARA TOPLANTISI
AK Parti grup başkan vekilleri Mustafa Elitaş ve Mahir Ünal, 'kripto para' düzenlemesiyle ilgili TBMM'de sektör temsilcileri ve uzmanlar ile bir araya geldi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirilen toplantıya; AK Parti grup başkan vekilleri Mustafa Elitaş ve Mahir Ünal ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Zekeriya Coştu, Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar Genel Müdürü Hakan Ertürk, Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar Daire Başkanı Haldun Nigiz, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Muhammet Mustafa Cerit, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkan Yardımcısı Mahmut Okur, Gelir İdaresi Daire Başkanı Kaan Kasım, Merkez Bankası Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Emre Karpuz, Merkez Bankası Hukuk Müşaviri Erman Çete ve Twitter platformu üyelerini temsilen de 8 kişi katıldı.
Katılımcılar, toplantıda söz konusu yasal düzenlemeye ilişkin raporlarını sunarak, görüşlerine bildirecek.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirilen toplantıya; AK Parti grup başkan vekilleri Mustafa Elitaş ve Mahir Ünal ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Zekeriya Coştu, Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar Genel Müdürü Hakan Ertürk, Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar Daire Başkanı Haldun Nigiz, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Muhammet Mustafa Cerit, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkan Yardımcısı Mahmut Okur, Gelir İdaresi Daire Başkanı Kaan Kasım, Merkez Bankası Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Emre Karpuz, Merkez Bankası Hukuk Müşaviri Erman Çete ve Twitter platformu üyelerini temsilen de 8 kişi katıldı.
Katılımcılar, toplantıda söz konusu yasal düzenlemeye ilişkin raporlarını sunarak, görüşlerine bildirecek.
ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Akademisyenler, medya temsilcileri ve ekonomistlerin olduğu toplantıda çözüm önerilerinin karşılıklı masaya yatırıldı.
Kripto paralarla ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kripto para yasası hazır. Gecikmeden Meclis'e göndererek bu konuda adım atacağız" dedi.
Kripto paralarla ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kripto para yasası hazır. Gecikmeden Meclis'e göndererek bu konuda adım atacağız" dedi.