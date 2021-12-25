Kripto para yasası ne zaman çıkacak? İşte son bilgiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Erdoğan burada, son günlerin trend yatırım aracı kripto paralar hakkında yasa çalışması olduğunu söyledi. Bu gelişmenin ardından yasasının çıkış tarihi ve içeriği merak konusu oldu. Peki, kripto para yasası ne zaman çıkacak?