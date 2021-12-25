Kripto para yasası ne zaman çıkacak? İşte son bilgiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Önümüzdeki yaz aylarında ekonomimizin bambaşka iklime girdiğine şahitlik edeceğiz. Tedbir paketiyle birlikte kurun üzerindeki köpüğün bir günde ortadan kalktığını gördük" ifadelerini kullanırken; kripto paralarla ilgili "Kripto para yasası hazır. Gecikmeden Meclis'e göndererek bu konuda adım atacağız" dedi. Peki, kripto para yasası ne zaman çıkacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Erdoğan burada, son günlerin trend yatırım aracı kripto paralar hakkında yasa çalışması olduğunu söyledi. Bu gelişmenin ardından yasasının çıkış tarihi ve içeriği merak konusu oldu. Peki, kripto para yasası ne zaman çıkacak?